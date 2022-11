Atalanta-Napoli, Spalletti: “A Bergamo test come quello contro il Liverpool. Servirà una grande partita”

Alla vigilia del match tra Atalanta e Napoli, Luciano Spalletti ha parlato nella consueta conferenza prepartita. Le parole del tecnico.

Dopo l’obbiettivo raggiunto degli ottavi di finale di Champions League, il Napoli ritorna in campionato nel big match contro l’Atalanta. Bergamo è stato sempre un campo molto ostico per gli azzurri e l’avversario sta affrontando un grandissimo periodo di forma. Luciano Spalletti è consapevole e ha paragonato la trasferta di sabato a quella di Anfield contro il Liverpool.

A Liverpool il Napoli ha giocato bene, sebbene la sconfitta, e più volte ha avuto l’opportunità di fare filotto pieno. Con la Dea sarà un test molto simile, soprattutto per l’ambiente molto caldo e per la grande qualità che la squadra di Gian Piero Gasperini possiede. Si tratta di una squadra molto caparbia e compatta che ha grandissime ambizioni.

Fondamentale sarà la difesa. Kim ha dimostrato una grande crescita nelle ultime partite che ha disputato, così come anche grande maturità. Un plauso anche a Lobotka che continua a sorprendere così come anche Ndombele a cui però è mancato il ritmo. C’è dispiacere per la sconfitta che ha rovinato un percorso che era stato perfetto.

Qualche parola anche sui sorteggi di lunedì, dove il Napoli conoscerà il proprio avversario agli ottavi di Champions. Spalletti non vuole sorteggi facili o difficili, il tutto starà sulla mentalità che i giocatori porteranno una volta scesi in campo. Saranno le ultime partite prima dell’interruzione per i Mondiali.