Atalanta – Milan LIVE Diretta Streaming e TV Serie A 9° Giornata

Dove vedere Atalanta – Milan in Diretta Tv e Streaming Live, 9° Giornata Serie A, Martedì 28 Ottobre ore 20:45.

Dopo aver perso la vetta della Serie A nel weekend con il pareggio interno contro il Pisa a San Siro per 2 a 2, il Milan è pronto a tornare in campo con l’obiettivo di rialzarsi subito.

Martedì sera i rossoneri faranno visita all’Atalanta in una sfida dal sapore europeo, determinati a ritrovare i tre punti e rilanciare la corsa al primo posto.

Nonostante mantengano ancora cinque lunghezze di vantaggio sulla Dea in classifica, la squadra di Max Allegri arriva al match con il rammarico per il recente pareggio contro una neopromossa, risultato che ha permesso a Napoli e Roma di tornare momentaneamente in testa.

Guarda Atalanta – Milan in Diretta su DAZN.

REGISTRATI SUBITO

Formazioni Ufficiali di Atalanta – Milan:

Juric manda in campo la sua Atalanta con il 3-4-2-1 con Carnesecchi in porta e linea difensiva a 3 formata da Hien, Kossounou e Ahanor. A centrocampo ci sono De Roon ed Ederson al centro con Zappacosta a destra e Bernasconi a sinistra. In attacco Lookman punta centrale supportato da Pasalic e De Ketelaere.

Allegri manda in campo il suo Milan con il solito 3-5-2 con Maignan in porta e davanti a lui linea difensiva a 3 formata da Tomori, Gabbia e Pavlovic, A centrocampo c’è Modric in cabina di regia affiancato da Ricci e Fofana. Sulla destra c’è Saelemaekers e a sinistra Bartesaghi. In attacco la coppia formata da Leao e Gimenez.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; Pasalic, Lookman; De Ketelaere. All.: Jurić.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Leao, Gimenez. All.: Allegri.

Dove vedere Atalanta – Milan in Diretta TV e streaming:

Voce Dettagli Partita Atalanta – Milan Data e ora 📺 Diretta TV DAZN e canale satellitare Zona 214 Sky 📱 Diretta streaming App ufficiale DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV

Diretta TV: DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky)

DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky) Diretta streaming: app DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV

app DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV Gli utenti Sky con pacchetto attivo potranno seguirla anche su Zona DAZN al canale 214 del decoder Sky.

La sfida Atalanta – Milan di Martedì 28 Ottobre ore 20:45 sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN, detentore dei diritti per tutte e 10 le partite di ogni giornata di Serie A, di cui tre in co-esclusiva con Sky Sport.

La telecronaca di Atalanta – Milan su DAZN sarà a cura di Pierluigi Pardo, commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Per seguire il match basterà scaricare l’App ufficiale di DAZN e sottoscrivere l’abbonamento, con possibilità di visione anche su Smart TV, smartphone, tablet e PC.

Dalla scorsa stagione, con l’arrivo del canale satellitare Zona DAZN (canale 214 di Sky), gli abbonati possono guardare la Serie A anche tramite Sky Calcio. Tuttavia, per accedere a questo servizio resta necessario sottoscrivere un doppio abbonamento sia a Sky Sport che a DAZN, con un sovrapprezzo mensile di 5 euro per gli utenti già iscritti a DAZN.

Come arriva l’Atalanta:

Pur restando l’unica squadra imbattuta della Serie A 2025-2026, l’Atalanta si sta rivelando la vera “specialista dei pareggi” del campionato, avendo conquistato un solo punto in sei delle prime otto giornate.

Il nuovo tecnico Ivan Juric ha finora subito una sola sconfitta, arrivata sul campo dei campioni d’Europa del Paris Saint-Germain in Champions League, ma la sua squadra fatica a trasformare le buone prestazioni in vittorie concrete.

Nel weekend, la Dea ha chiuso sull’1-1 il derby lombardo con la Cremonese, dopo che una splendida rete di Marco Brescianini nel finale ha annullato il vantaggio iniziale firmato Jamie Vardy allo Stadio Zini.

Questo risultato ha portato a cinque i pareggi consecutivi in campionato (sette nelle ultime undici gare complessive), rallentando la corsa dell’Atalanta nella lotta per le posizioni europee.

In attacco continuano a mancare i gol: né Nikola Krstovic né Gianluca Scamacca sono riusciti a sbloccarsi, e dal mese di ottobre i nerazzurri hanno messo a segno appena due reti. Il ritorno di Ademola Lookman, rientrato dopo un periodo di inattività, offre però a Juric nuove soluzioni offensive.

Per tornare al successo servirà però un deciso cambio di passo, soprattutto contro una delle difese più solide della Serie A, quella del Milan.

Lo scorso anno l’Atalanta riuscì a battere i rossoneri sia all’andata che al ritorno, chiudendo la stagione davanti ai rivali lombardi: un nuovo trionfo martedì sera potrebbe dare la scossa definitiva alla loro stagione.

Come arriva il Milan:

Dopo aver perso quattro degli ultimi cinque confronti diretti, la storica supremazia del Milan su questo incrocio sembrava ormai appartenere al passato.

Tuttavia, i rossoneri, rinvigoriti sotto la guida di Massimiliano Allegri, si presentano alla trasferta di Bergamo con un margine di cinque punti sull’Atalanta, un vantaggio che avrebbe potuto essere persino più ampio.

Venerdì sera, infatti, il Milan non è andato oltre un 2-2 casalingo contro il Pisa, ancora a caccia della prima vittoria stagionale. Solo una prodezza nel recupero di Zachary Athekame, giovane esterno svizzero entrato dalla panchina, ha evitato una sconfitta clamorosa: un destro da quasi trenta metri al 93’ ha regalato il pareggio e salvato i rossoneri dal ko.

Nonostante il punto conquistato, il successo del Napoli nel derby contro l’Inter ha fatto scivolare il Milan al secondo posto in classifica.

Il bilancio resta comunque positivo: la squadra di Allegri è imbattuta da otto partite consecutive tra campionato e coppe, segnale di una crescita costante.

Il tecnico, tornato sulla panchina milanista, ha ribadito che l’obiettivo primario resta la qualificazione alla Champions League, ma le prestazioni fanno sognare qualcosa di più.

Dopo aver già battuto il Napoli, i rossoneri si preparano a un nuovo banco di prova: affrontare Atalanta e Roma in pochi giorni, prima di ritrovare a fine novembre i grandi rivali dell’Inter in un derby che potrebbe pesare sulla corsa scudetto.

Pronostico Atalanta Milan:

La lunga serie di pareggi consecutivi dell’Atalanta in Serie A potrebbe interrompersi, ma non nel modo che i tifosi bergamaschi sperano.

Nonostante qualche passo falso contro squadre neopromosse, il Milan ha ritrovato solidità e carattere sotto la guida di Massimiliano Allegri, mostrando una maggiore compattezza difensiva e capacità di reagire nei momenti difficili.

Grazie a questa nuova stabilità, i rossoneri hanno tutte le carte in regola per espugnare Bergamo e tornare a casa con i tre punti, continuando la loro corsa nelle zone alte della classifica.

I migliori bookmaker