Atalanta-Milan 5-0, video gol highlights: Gomez, Pasalic, Ilicic e Muriel asfaltano i rossoneri

Il risultato di Atalanta-Milan 5-0, 17° giornata Serie A: una vergognosa non prestazione condanna i rossoneri ad una sconfitta umiliante in quel di Bergamo. Uno scarto del genere non si vedeva dal maggio del 1998 (Roma-Milan 5-0). I nerazzurri tornano momentaneamente al 5° posto, mentre i rossoneri restano decimi.

Gomez, Pasalic, Ilicic (doppietta) e Muriel distruggono il Milan con irrisoria facilità.

La sintesi di Atalanta-Milan 5-0, 17° giornata Serie A

I nerazzurri iniziano benissimo e dopo appena 40 secondi sfiorano già il gol con Ilicic, che prova il destro a giro da fuori area trovando la grande risposta di Donnarumma.

La pressione atalantina è massima e non sorprende affatto che al 10° arrivi il gol: Gosens serve Gomez largo a sinistra, l’argentino salta nettamente Conti facendogli anche un tunnel, entra in area e con un missile incrociato di destro mette il pallone sotto la traversa fulminando il portiere ospite.

Nemmeno cinque minuti dopo Pasalic sfiora il raddoppio: il croato, uno dei vari ex di oggi, prova a sfruttare la confusione generata da una serie di rimpalli e dal limite rilascia un potente destro che finisce sulla parte alta della traversa.

Il Milan si vede sporadicamente, ci prova di testa con Musacchio e da fuori con Rodriguez, ma senza mai impegnare Gollini. Deve invece intervenire ancora Donnarumma per fermare un’altra bordata di Ilicic proprio al termine del primo parziale, che si chiude con i bergamaschi meritatamente in avanti.

Nella ripresa la situazione per il Milan diventa drammatica: dopo il quarto d’ora la squadra di Pioli, mai tornata in campo e sempre pressata in maniera totale, crolla definitivamente incassando due gol in tre minuti senza colpo ferire.

Al 61° Pasalic scatta in posizione regolare e mette in rete deviando leggermente un tiro-cross dalla sinistra di Gosens e al 63° il croato fa da uomo assist e, sempre da sinistra, premia la corsa di Ilicic mettendolo a tu per tu con Donnarumma per il più facile dei sinistri angolati. La difesa rossonera è, in entrambi i casi, più ferma di un cantiere abbandonato.

Al 72° Ilicic si regala addirittura la doppietta con l’ennesimo bolide da fuori area che stavolta lascia Donnarumma di sale e, all’84°, va in gol anche il neo entrato Muriel, che segna mettendo in porta un lancio dalla retrovie approfittando di un’autostrada apertasi come se fosse il Nilo davanti a Mosé. Tra una rete e l’altra Donnarumma evita che segni pure Castagne, ma tanto il danno è già bello che fatto. La gara termina qui, ma non c’è mai stata.

Video gol highlights di Atalanta-Milan 5-0, 17° giornata Serie A

IL VIDEO A BREVE

Il tabellino di Atalanta-Milan 5-0, 17° giornata Serie A

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, De Roon (89′ De Roon), Pasalic, Gosens (89′ Hateboer); Gomez, Malinovsky; Ilicic (80′ Muriel). Allenatore: Gasperini

Milan (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez (46′ Calabria); Kessié, Bennacer, Bonaventura (60′ Piatek); Suso (84′ Castillejo), Leao, Calhanoglu. Allenatore: Pioli

Arbitro: La Penna

Marcatori: 10′ Gomez, 61′ Pasalic, 63′ e 72′ Ilicic e 83′ Muriel

Ammoniti: Musacchio, Suso, Castagne, De Roon, Romagnoli e Kessié

