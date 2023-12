Atalanta-Milan 3-2, Voti, pagelle e analisi, L’Atalanta batte nel finale il Milan

L’Atalanta batte nel finale il Milan e accorcia le distanze dal 4° posto. Bergamaschi in vantaggio grazie ad un gol di Lookman. Pareggio a fine primo tempo siglato da Giroud. Nella ripresa Lookman sigla il momentaneo 2-1, su assist di De Ketelaere. Jovic su assist di Pulisic agguanta il pareggio. Nel Finale, Muriel, con uno splendido colpo di tacco, sigla il 3-2 definitivo.

Top 3 Atalanta:

Lookman 7,5 Decisamente il migliore in campo della squadra atalantina. Fa ammatire la difesa bergamasca e sigla una splendida doppietta.

Muriel 7 Si riprende la scena siglando, nel finale, uno splendido colpo di tacco che si insacca alle spalle di Maignan e regala i 3 punti all’Atalanta. Il gol è una risposta a tutte le critiche dell’ultimo periodo.

Scalvini 7 Partita mostruosa per lui, per qualità, ritmo e intensità. Si sgancia in avanti e rischia anche di segnare. Solo Maignan gli nega la gioia del gol.

Flop Atalanta:

Palasic 5,5 Il peggiore in campo della squadra atalantina. Non gioca bene e infatti non riesce ad esprimere bene le sue potenzialità.

Top 3 Milan:

Giroud 6,5 Segna un bel gol di testa e dimostra come sia ancora importante, in questo Milan, nonostante l’età. Bomber senza tempo.

Jovic 6,5 Si fa trovare pronto all’appuntamento con il gol. Nonostante tutte le critiche, giuste, ha già segnato 2 gol. Può essere un’arma importante nella seconda parte di stagione.

Maignan 6,5 Nonostante i 3 gol subiti, sui quali è assolutamente incolpevole, dimostra ancora tutte le sue qualità. Le parate su Scalvini e Lookman non solo sono belle da guardare, ma fanno capire le qualità dell’estremo difensore.

Flop 3 Milan:

Chukwueze 4 Sembra un corpo estraneo rispetto al resto della squadra. Il Milan, soprattutto nella ripresa, gioca male, ma lui gioca peggio di tutti i suoi compagni.

Calabria 5 Per tutta la partita soffre l’asse Lookman-De Ketelaere. Un calciatore esperto come lui non può farsi espellere come fa lui, in occasione dell’intervento su Miranchuk.

Hernandez 5 Difensivamente appare molto spaesato. In cassione dei primi 2 gol ha gravi colpe perchè si perde l’uomo da marcare.

L’Atalanta con questa vittoria, legittimata soprattutto nel secondo tempo, si rimette in corsa verso il piazzamento Champions League. Il Milan tiene botta un tempo, ma per una squadra che punta a fare un campionato di vertice, troppi passi falsi e troppi gol subiti.