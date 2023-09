Atalanta-Juventus, dichiarazioni pre partita, Allegri “Con l’Atalanta sempre partite molto combattute, Vlahovic non ci sarà per un problema alla schiena, gioca Kean.”

La Juventus riparte dall’ultimo successo casalingo arrivato contro il Lecce, gli uomini di Allegri vogliono continuare ad avere continuità di risultati e puntano al successo anche nel big match contro l’Atalanta.

Massimiliano Allegri – StadioSpot.it

Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Dea “Di solito le partite con l’Atalanta sono sempre partite combattute. Loro sono in un buon momento di forma, non hanno ancora preso gol in casa e non hanno mai perso in casa quindi, bisognerà affrontare la partita nel migliore dei modi, con grande attenzione e soprattutto tenendo un buon ritmo.”

Il tecnico ha poi continuato sulla Classifica: “In questo momento guardare la classifica è poco importante, anche se restare nelle prime quattro sicuramente ci farebbe crescere di autostima e si lavorerebbe più sereni e tranquilli. Noi dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo, sapendo che il nostro obiettivo è quello di rimanere nelle prime quattro. La squadra sta crescendo anche fisicamente, i vari Rabiot, ma lo stesso Weah, stanno cambiando fisicamente anche a livello di motore e sono contento di questo.”



Sul Gruppo “La squadra ha entusiasmo, voglia di fare e migliorare. Noi tutti i giorni sfruttiamo al meglio il fatto di non giocare la Champions, cercando di andare a metter dentro sia sui singoli giocatori, sia sulla squadra un qualcosa in più. Quando si ha una squadra con giocatori più giovani e meno esperti, bisogna vedere le cose in maniera positiva perche ci puo essere solo margine di crescita.”

Su Vlahovic: “Vlahovic domani non ci sarà perchè ha il solito problema alla schiena che l’ha tenuto fermo per qualche giorno già nella scorsa settimana. Questa settimana ha fatto allenamenti, ma ieri si è fermato e aveva dolore, quindi, ho preferito tenerlo fermo per la gara di domani e cercare di farlo recuperare in maniera totale. Domani rientrerà Kean che sarà titolare e non ci sarà Milik che dopo l’ultima gara aveva avuto un fastidio al polpaccio.”



Sul Centrocampo: “A metà campo giocheranno uno tra Fagioli e Miretti, stanno tutti e due bene, Miretti aveva fatto una buona gara già a Sassuolo, poi l’altro giorno quando è entrato lo ha fatto bene e quindi, è a disposizione, così come Fagioli e domani deciderò.”

Il tecnico livornese ha poi concluso sulle parole di Giuntoli: “Riguardo le risposte che il direttore ha dato sulle prestazioni, ci sono delle partite che giochi meglio e partite in cui giochi meno bene. Vincere le partite non è facile, soprattutto nel nostro campionato dove c’è molto più equilibrio.”