Atalanta-Inter 1-1, dichiarazioni post-partita Conte: “Dobbiamo ritrovare l’istinto killer, per il resto ineccepibili”

Termina 1-1 il match tra Atalanta e Inter valido per la settima giornata del campionato di Serie A. Agli ospiti non basta Lautaro. A 10′ dalla fine Miranchuk la pareggia per la Dea.

Sulla partita: “I ragazzi hanno fatto un’ottima gara, però, così come con il Madrid, non sono riusciti a finalizzare quel gol che avrebbe potuto dare la botta definitiva alla partita. Se troviamo l’istinto killer possiamo vincere tutte le partite da qui in avanti”.

Convocazioni nazionali: “Ho fatto il ct, e vi assicuro che non sarà facile per i calciatori che giocano con così tanta continuità, come i nostri, riescano a reggere ritmi così serrati senza riposo. Spero di riavere tutti a disposizione senza problemi. Già affrontare i 6 covid in squadra non è stato facile”.

Antonio Conte, 51 anni, allenatore dell’Inter

Furore: “Chi dice che l’Inter viene meno dal punto di vista della carica agonistica, meglio che levasse il vino da tavola. I ragazzi hanno fatto una grande partita. Tenere botta ad una squadra. che mentalmente con il fraseggio ti distrugge, non è affatto cosa facile”.

Aspetti da migliorare: “Non mi è piaciuto il nostro atteggiamento dopo il gol subito. E’ come se ci fossimo chiusi sulla nostra, senza voler più contrattaccare. Soltanto dall’ 80′ in poi abbiamo iniziato a subire qualcosa”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS