Atalanta-Inter 0-2, dichiarazioni post-partita Conte: “Partita preparata bene e vinta con merito. A fine stagione parlerò con la società per definire il futuro”

Termina 0-2 per l’Inter il match contro l’Atalanta valido per la trentottesima giornata del campionato di Serie A. Per i nerazzurri a segno D’Ambrosio e Young. Conte termina la stagione al secondo posto.

Un Antonio Conte molto carico ha così analizzato il match nel post-partita: “Penso di aver preparato questa partita nel migliore dei modi, la squadra è stata impeccabile. Durante questi mesi i ragazzi sono cresciuti molto. Chi gioca contro l’Atalanta soffre molto, sempre, questo grazie a Gasperini”

Sul futuro: “Finita la stagione farò le dovute valutazioni insieme alla società. Mi sono sentito poco protetto, adesso invece tutti stanno salendo sul carro ed è una cosa che mi sta davvero poco a genio. L’anno prossimo, se vogliono io resti, dovranno cambiare tante cose”.

Antonio Conte, 51 anni, allenatore dell’Inter

Numeri top: “Siamo la miglior difesa, il secondo miglior attacco, la squadra che ha meno sconfitte in assoluto. Non c’è da festeggiare perchè non abbiamo vinto nulla, mi limito però a dire che 82 punti non si vedevano da tempo. Devo tutto a questi ragazzi”.

Il possibile arrivo di Messi: “Vi assicuro che tutto ciò che si sente non è vero. Già per avere Lukaku, che anche oggi è stato uno dei mgliori, non avete idea di ciò che ho dovuto passare, figuratevi cosa dovrei fare per avere uno come Messi”.

