Video Gol e Highlights Atalanta-Fiorentina 3-2 , 4° Giornata Serie A: due volte in vantaggio la viola con Martinez Quarta e Kean, due volte ad inseguire con Retegui e De Kateleare, sorpasso decisivo con Lookman.

Successo alla prima del nuovo Gewiss Stadium per la Dea. Grande carattere e qualità dei lombardi che sotto per due volte recuperano e sorpassano l’avversario. Ora hanno sei punti e possono cominciare a recuperare posizioni in classifica.

La viola si morde le mani per il doppio vantaggio, ma sono mancate un po’ di cattiveria nel chiudere la partita quando c’èera l’opportiunità. Prima sconfitta dopo tre pareggi consecutivi, rimangono a quota tre in classifica.

Atalanta-Fiorentina, 4° giornata di Serie A

Sintesi di Atalanta-Fiorentina –

Quando ci avviciniamo al decimo minuto di gioco prima occasione della partita di marca viola. Parte da sinistra, con Colpani che allarga per Dodò, il quale vede a rimorchio Mandragora e lo serve. Il centrocampista italiano prova una conclusione al volo, ma Carnesecchi risponde presente deviando il tentativo.

VANTAGGIO DELLA FIORENTINA! Da calcio d’angolo, dopo la respinta della difesa bergamasca, Mandragora riceve la sfera al limite dell’area, effettua un pallonetto al centro, dove Gosens interviene con un colpo di testa in tuffo. Carnesecchi interviene, ma non riesce a bloccare la sfera, quindi Martinez Quarta arriva in anticipo e infila il pallone in porta!

PAREGGIO DELLA DEA! Lookman salta netto Ranieri con un preciso tocco, crossa al centro e trova Retegui a colpire a centro area senza lasciare scampo a De Gea!

Dopo una partenza fulminea della viola, con maggiore possesso palla ed intraprendenza degli ospiti. Ora la formazione bergamasca sta crescendo e ritrovando le sue giocate abituali.

VANTAGGIO DELLA FIORENTINA! Da un cross dalla sinistra di Mandragora, Gosens spizza di testa e Kean ribatte la sfera in rete!

Lancio lungo di De Gea, spizzata di Martinez Quarta, pallone che termina dalle parti di Kean. L’attaccante italiano supera Hien, si avvicina alla porta, calcia da posizione defilata, ma prende il palo! Occasione sfumata per la viola.

PAREGGIO DELL’ATALANTA! Calcio di punizione di Ederson, De Keteleare arriva e stacca di testa centralmente non lasciando scampo a De Gea!

VANTAGGIO DELL’ATALANTA! Lookman riceve palla sulla sinistra, scatta verso il fondo, si gira e vuole accentrarsi. Una volta trovato lo spazio calcia sul primo palo e fredda De Gea!

L’arbitro fischia la fine del primo tempo!

Ripresa che inizia ancora con la Dea in avanti. Doppio di Bellanova, prima con Lookman, poi con Retegui, quindi il terzino scatta in avanti, ci crede, arriva a toccare la sfera, anticipando De Gea, ma portando la palla di poco sul fondo.

Quindi Retegui scambia con Lookman, effettua una chiusura con un passaggio rasoterra ancora per Lookman il quale prova a chiudere con il destro, ma la palla termina di poco fuori!

La viola prova a reagire, con Kean che riceve palla sulla sinistra, si accentra e prova a colpire sul secondo palo. Pallone che termina di poco fuori alla sinistra di Carnesecchi.

Ancora i padroni di casa pericolosi. Bellanova riesce a sgusciare, serve De Ketelaere che crossa al centro basso. Nell’impatto con il pallone non arrivano prima Retegui e poi Lookman.

Verso il quarto d’ora occasioni da una parte e dall’altra. Prima la Dea, con De Kateleare che gira verso Lookman, il quale non riesce a calciare in porta in maniera precisa. Tre minuti più tardi la viola si fa vedere con Colpani, il quale ricevendo un passaggio corto calcia subito in porta dalla distanza verso l’angolino basso destro, senza impegnare eccessivamente Carnesecchi.

Al quarto d’ora un pallone calciato verso De Kateleare, il quale prova una conclusione non troppo forte verso l’angolino basso di sinistra. Un minuto più tardi è Zappacosta che prova una conclusione con il sinistro verso il palo opposto, ma De Gea interviene. Tre minuti più tardi è ancora De Kateleare a pescare Zappacosta, il quale prova una conclusione con palla alta di pochissimo.

Fioccano le occasioni per i padroni di casa per chiudere definitivamente la partita. Ancora De Kateleare che serve Lookman, il quale ha campo libero entra in area e calcia sul secondo palo. Per poco la palla non s’infila nell’angolo opposto coperto da De Gea!

Negli ultimi minuti la viola prova a riagguantare la sfida. prima Dodò crossa dalla destra, Carnesecchi non ci arriva. Quindi De Roon effettua un pallonetto che costringe il portiere nerazzurro a recuperare il pallone.

Piano piano le due squadre cominciano ad accusare la stanchezza e non succede più nulla. Fischia l’arbitro e finisce con la vittoria della Dea.

Highlights e Video Gol di Atalanta-Fiorentina –

Tabellino di Atalanta-Fiorentina –

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Djimsiti, Hien (46′ Brescianini), Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri (70′ Zappacosta); De Ketelaere, Retegui (70′ Pasalic), Lookman. All. Gasperini

FIORENTINA (3-5-1-1): de Gea; Martinez Quarta, Ranieri (81′ Pongracic), Biraghi; Dodò, Mandragora (62′ Richardson), Cataldi (74′ Yacine Adli), Bove (74′ Sottil), Gosens; Colpani (62′ Ikonè); Kean. All. Palladino

ARBITRO: Juan Luca Sacchi (Macerata)

GOL: 15′ Martinez Quarta (F), 21′ Retegui (A), 32′ Kean (F), 45′ De Ketelaere (A), 46′ Lookman (A)

ASSIST: 21′ Lookman (A), 32′ Gosens (F), 45′ Ederson (A), 46′ De Kateleare (A)

AMMONITI: 18′ Bove (F), 27 Hien (A), 44′ Mandragora (F), 68′ Richardson (F), 82′ Zappacosta (A)

NOTE: Ammonizione per Bove per un evidente fallo ai danni di Lookman. Hien viene ammonito per una trattenuta ai danni di Cataldi. Il primo tempo è terminato con un minuto di recupero, la ripresa

