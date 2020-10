Atalanta-Cagliari Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 4-10-2020

Analizziamo tutto quello che si può sapere sul lunch match Atalanta-Cagliari della terza giornata di Serie A. Si giocherà al Gewiss stadium di Bergamo, sottoposto alla ristrutturazione in vista del suo adeguamento alle competizioni europee, domenica 4 ottobre alle ore 12.30.

La Serie A ci metterà di fronte due squadre che hanno iniziato la stagione in maniera del tutto opposta. Da una parte un’ Atalanta che non conosce soste, dopo l’eliminazione in Champions League per opera della finalista Psg ha iniziato la nuova stagione rifilando la bellezza di 8 reti in appena due partite. I goal subiti sono stati 3, ma questo è un aspetto che conoscevamo bene del gruppo nerazzurro. La prima partita è stata disputata a Torino contro i granata e vinta nettamente con un 2-4 mai in discussione.La seconda, invece, è stata disputata all’Olimpico di Roma contro la Lazio e vinta in maniera più larga, un 1-4 ancora più schiacciante.

All’ora di pranzo, arriverà un Cagliari che ha accumulato appena un 1 punto nelle due partite finora disputate. Un pareggio sofferto con il Sassuolo in trasferta, un 1-1 agguantato per la coda, dopo che la squadra era passata in vantaggio grazie alla marcatura di Simeone. Poi nel secondo turno una netta sconfitta contro la Lazio, uno 0-2 grazie alla reti di Lazzari ed Immobile.

Le ultime sulle formazioni di Atalanta e Cagliari

Nulla di cambiato in riferimento allo schieramento tattico dell’Atalanta di Gasperini, il quale scenderà in campo con il suo 3-4-1-2. Davanti alla difesa, tra i pali, Gollini non ce la farà a recuperare dall’infortunio subito poco prima di partire per il Portogallo in vista dei quarti di finale di Champions contro il Psg. Al suo posto quindi Sportiello, così come out saranno anche il nuovo acquisto Miranchuk, Pessina e Piccini.

Il tridente difensivo sarà composto da Toloi, Caldara e Palomino, mentre a centrocampo spazio per Hateboer e Gosens sulle fasce, mentre al centro de Roon e Freuler. In avanti di fronte a Gomez ci saranno Zapata e Muriel, favorito su Malinovskyi.

Il Cagliari di Di Francesco, invece, si schiererà con il suo tradizionale 4-3-3. In porta Cragno, difesa composta sulle fasce da Faragò e Lykogiannis, con Walukiewicz e Godin come difensori centrali. A centrocampo un tridente composto da Nandez, Marin e Rog, mentre in avanti Sottil, Simeone e Joao Pedro

Atalanta-Cagliari, 3° giornata di Serie A

Probabili formazioni Atalanta-Cagliari

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Caldara, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Muriel, Zapata



Cagliari (4-3-3): Cragno; Faragò, Walukiewicz, Godin, Lykogiannis; Nandez, Marin, Rog; Sottil, Simeone, Joao Pedro

Come vedere Atalanta-Cagliari in diretta TV e streaming

Atalanta-Cagliari sarà visibile via streaming sulla piattaforma DAZN, oltre che sul canale del pacchetto Sky, DAZN 1.

Dove ascoltare la radiocronaca di Atalanta-Cagliari

La radiocronaca di Atalanta-Cagliari sarà disponibile, a partire dalle 12:30, sulle frequenze di Rai Radio Uno.

Precedenti e statistiche

I precedenti in Serie A tra Atalanta e Cagliari sono complessivamente 52, con un bilancio in perfetto equilibrio. Infatti i successi degli orobici sono 20 a fronte di 20 ad opera dei sardi. I pareggi sono, invece, 12. L’ultimo successo dei sardi in terra lombarda risale alla scorsa stagione, precisamente il 3 novembre 2019, con uno 0-2 grazie alle firme di Oliva ed un’autorete di Pasalic. L’ultimo incontro disputato è stato, invece, il 5 luglio scorso con un successo dei bergamaschi in terra sarda per 0-1 grazie alla rete di Muriel.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS