Atalanta-Brescia Diretta Tv-streaming e probabili formazioni 14/07/2020

Atalanta-Brescia, derby della 33° giornata di Serie A: probabili formazioni, dove vedere la partita e statistiche.

Atalanta-Brescia è l’anticipo serale della 33° giornata di Serie A. A Bergamo va in scena uno dei derby più accesi e sentiti del campionato tra due squadre che vivono situazioni di classifica e stato di forma diametralmente opposti. I ragazzi di Gasperini vengono da una serie di 12 risultati utili consecutivi e nelle sette partite dopo il lock-down hanno ottenuto sei vittorie e un pareggio, quest’ultimo nella trasferta proibitiva dell’Alianz Stadium contro la Juventus. Atalanta che può coltivare ancora qualche flebile speranza di scudetto e si troverà a fare i conti con un Brescia penultimo in classifica e ormai destinato alla retrocessione in Serie B. La squadra di Lopez aveva illuso di poter risollevare la china dopo la vittoria contro il Verona, ma sono arrivate poi altre due sconfitte consecutive contro Torino e Roma che rendono la salvezza una vera e propria impresa.

Logo della Serie A, fonte pagina “Facebook” ufficiale della medesima competizione

Atalanta-Brescia: le ultime sulle formazioni

L’Atalanta di Gasperini dovrà fare a meno di Robin Gosens che ha accusato un problema muscolare nel pregara contro la Juventus. La buona prestazione offerta da Castagne contro i bianconeri lascia però ben sperare e fa presumere che sarà ancora lui il prescelto per la fascia sinistra. Atalanta che dovrebbe schierare il 3-4-1-2 con Gollini in porta; Toloi, Caldara e Djimsiti in difesa; Hateboer, De Roon, Pasalic e Castagne a centrocampo; in attacco, dietro alla coppia Gomez-Zapata, potrebbe agire Malinovskyi con Ilicic tenuto a riposo.

Nel Brescia problemi per Joronen che dovrebbe essere rimpiazzato ancora da Antenacci; in difesa, da destra a sinistra, dovrebbero agire Sabelli, Papetti, Chancellor e Semprini; a centrocampo, al fianco di Tonali sempre in cabina di regia, dovrebbero giocare Ndoj e Dessena; in attacco, dietro a Torregrossa e al rientrante Donnarumma, dovrebbe agire Zmhral.

Atalanta-Brescia: le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Pasalic, Castagne; Malinovkyi; Gomez, Zapata. Allenatore: Gasperini

BRESCIA (4-3-1-2): Antenacci; Sabelli, Papetti, Chancellor, Semprini; Ndoj, Tonali, Dessena; Zmhral; Torregrossa, Donnarumma. Allenatore: Lopez

Dove vedere Atalanta-Brescia in diretta Tv-streaming

Atalanta-Brescia, derby della 33° giornata di Serie A, con inizio martedì sera alle 21:45, sarà trasmesso in diretta televisiva su Sky Sport Serie A (251 del satellite). Lo streaming sarà garantito dall’app Skygo o dalla piattaform Nowtv che consente, previo l’acquisto del pacchetto sport, di fruire dei contenuti erogati da Sky.

Precedenti e statistiche Atalanta-Brescia

La gaara d’andata, giocata al “Rigamonti” di Brescia, si concluse con un nett 0-3 in favore dell’Atalanta. Sono 23 i precedenti in Serie A tra queste due squadre: bilancio leggermente favorevole al Brescia che guida il confronto con nove vittorie contro le sette atalantine. Sette sono anche i pareggi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS