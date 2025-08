Aston Villa-Roma: dove vedere l’amichevole estiva in diretta e in differita, orario e formazioni

La Roma di Gian Piero Gasperini prosegue il suo precampionato con un test internazionale di alto profilo contro l’Aston Villa di Unai Emery. Quella in programma mercoledì 6 agosto 2025 sarà la sesta amichevole estiva per i giallorossi, che finora hanno raccolto solo vittorie, dimostrando solidità e buone trame di gioco.

Un confronto dal sapore europeo: entrambe le squadre saranno protagoniste della prossima Europa League, e questo match rappresenta una sorta di prova generale in vista degli impegni ufficiali. Fischio d’inizio alle 20:30 italiane al Villa Park di Birmingham, impianto storico del calcio inglese.

Vediamo nel dettaglio dove seguire la partita, le probabili formazioni e tutte le info utili.

Dove vedere Aston Villa-Roma in diretta TV e streaming

La partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, sia in diretta streaming che in TV. Queste le opzioni disponibili:

DAZN App : disponibile su Smart TV, smartphone, tablet, PC, console (PlayStation, Xbox), dispositivi Amazon Fire TV, Google Chromecast e TIMVISION Box.

: disponibile su Smart TV, smartphone, tablet, PC, console (PlayStation, Xbox), dispositivi Amazon Fire TV, Google Chromecast e TIMVISION Box. Canale 214 di Sky (Zona DAZN) : disponibile per chi ha attivato l’apposito pacchetto.

: disponibile per chi ha attivato l’apposito pacchetto. Streaming via browser: collegandosi al sito ufficiale www.dazn.com, dopo aver effettuato il login.

▶️ Differita in TV: secondo quanto riportato da Il Messaggero, l’incontro sarà trasmesso anche in differita su DAZN 1 nelle ore successive al termine del match.

Data e orario della partita

Partita : Aston Villa-Roma

: Aston Villa-Roma Data : Mercoledì 6 agosto 2025

: Mercoledì 6 agosto 2025 Calcio d’inizio : Ore 20:30 italiane (19:30 locali)

: Ore italiane (19:30 locali) Stadio: Villa Park, Birmingham

Probabili formazioni Aston Villa-Roma

📌 ASTON VILLA (4-2-3-1):

Martinez; Cash, Bogarde, Mings, Digne; Kamara, Tielemans; Malen, Rogers, McGinn; Watkins

Allenatore: Unai Emery

📌 ROMA (3-4-2-1):

Svilar; Celik, Mancini, Hermoso; Wesley, Koné, El Aynaoui, Angeliño; El Shaarawy, Baldanzi; Dovbyk

Allenatore: Gian Piero Gasperini

Il tecnico della Roma potrebbe far debuttare El Aynaoui, primo colpo del mercato estivo, appena sbarcato nella Capitale. Grande attesa anche per Dovbyk, già andato a segno nei test precedenti.

Il percorso della Roma nelle amichevoli estive

I giallorossi arrivano al match con un ruolino di marcia perfetto:

Trastevere-Roma: ✅

Unipomezia-Roma: ✅

Kaiserslautern-Roma: ✅

Cannes-Roma: ✅

Lens-Roma 0-2 (gol di Mancini e Soulé): ✅

Una crescita graduale in vista dei primi impegni ufficiali, che Gasperini sta pianificando alternando rotazioni e intensità.

Perché vale la pena seguire Aston Villa-Roma

È un test di alto livello , contro una squadra che ha chiuso al 4° posto in Premier League.

, contro una squadra che ha chiuso al 4° posto in Premier League. Si affrontano due tecnici dalla chiara identità tattica: Emery vs Gasperini .

. Si potranno osservare i nuovi acquisti della Roma all’opera contro avversari di caratura europea.

della Roma all’opera contro avversari di caratura europea. La partita potrebbe rappresentare una sfida anticipata da Europa League o Conference League.

Riepilogo

Evento Aston Villa-Roma Data Mercoledì 6 agosto 2025 Orario 20:30 italiane Stadio Villa Park (Birmingham) Diretta TV DAZN, DAZN 1 (Sky canale 214 con Zona DAZN) Streaming DAZN App e sito ufficiale Differita DAZN 1

Non perdere l’appuntamento con il grande calcio estivo: Aston Villa-Roma promette spettacolo, novità tattiche e indicazioni importanti in vista della nuova stagione. Un antipasto d’Europa da gustare tutto d’un fiato.