Aston Villa-Juventus, 5° giornata di Champions League

Aston Villa-Juventus. Bianconeri che devono riprendere il cammino in Champions, dopo una sconfitta ed un pareggio nelle ultime due sfide. Hanno 7 punti, non abbastanza per dirsi sicuri della qualificazione al prossimo turno.

Occorre una svolta, fornire una prestazione al di sopra delle ultime due uscite. In campionato è ancora imbattuta, reduce da due successi ed un pareggio nei quali non ha subito goal. A parte la parentesi del match contro l’Inter la Juventus non ha mai subito più di una rete a partita nelle tredici partite sin qui disputate. L’andamento nelle due competizioni non è somigliante, viste anche le differenti difficoltà di tali tornei. La Juventus deve nuovamente abituarsi a competere nella Champions, visto che lo scorso anno è stato estromessa dalla competizione per via di questioni extracalcistiche.

La formazione di Motta sarà alle prese con l’infortunio di Vlahovic e l’assenza di Milik nel reparto offensivo. In quest’occasione potrebbe schierare dal primo minuto in avanti Weah o Yildiz. In una fase delicata della stagione, in cui si giocano partite importanti nella Champions League la squadra torinese deve fare a meno del suo attaccante principale.

Il centrocampo dà ottime alternative, con i ricambi per ogni ruolo, mentre in avanti avrà diversi problemi. Dovrà cambiare atteggiamento, disposizione degli uomini in campo in base alle loro caratteristiche.

Nell’ultimo match di campionato giocato contro il Milan, finito a reti bianche, la formazione bianconera ha mostrato la volontà di difendersi anziché attaccare. Decimata da infortuni, il tecnico ha dovuto fare di necessità virtù, ma in questa sfida in terra britannica occorrerà maggiore coraggio e creatività.

Aston Villa-Juventus. Dall’altra parte si troveranno una formazione che ha arrancato negli ultimi tre turni di campionato, con due sconfitte ed un pareggio. Comunque si trova a 19 punti in classifica, non lontano dai posti che le consentirebbero di ottenere l’accesso alla prossima edizione della Champions League.

Nella competizione più importante d’Europa è reduce da una sconfitta maturata contro il Brugge per 1-0 in Belgio che ha frenato la sua corsa. Nonostante ciò ha 9 punti e si trova all’ultimo posto utile per ottenere la qualificazione diretta agli ottavi di finale del torneo.

L’ Aston Villa, lo scorso anno, è arrivato quarto nella Premier League. L’impianto di gioco è rimasto simile a quello dello scorso anno, la volontà di costruire un progetto negli anni a venire è stata rimessa nella mani di Unai Emery, già tecnico del Siviglia e del Psg tra le altre.

Aston Villa-Juventus, match della 5ª giornata di Champions League, sarà trasmesso in esclusiva su Prime Video per gli abbonati della piattaforma AMAZON. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone e tablet.

La telecronaca di Aston Villa-Juventus è a cura di Sandro Piccinini affiancato da Massimo Ambrosini al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione i commenti e le immagini di Prime Video.

È possibile ascoltare la radiocronaca di Aston Villa-Juventus in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez; Maatsen, Mings, Konsa, Diego Carlos; Tielemans, Kamara; Bailey, Rogers, McGinn; Watkins. Allenatore: Emery.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Kalulu, Gatti, Savona; Thuram, Locatelli; Yildiz, Koopmeiners, Conceição; Weah. Allenatore: Motta.

