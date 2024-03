Ascoli, nuovo ribaltone: c’è Carrera al posto di Castori

Salta un’altra panchina in Serie B. L’Ascoli ha deciso di esonerare Fabrizio Castori dopo la sconfitta in trasferta per 2-1 sul campo della Sampdoria ed affidare la panchina a Massimo Carrera.

Terzo cambio stagionale per l’Ascoli. Infatti Castori era subentrato il 13 novembre a William Viali, che da poco ha accettato la panchina del Cosenza. Dopo 16 punti conquistati in altrettante partite frutto di 3 vittorie, 7 pareggi e sconfitte la società bianconera ha deciso di dare il benservito al tecnico di San Severino Marche.

Esonerati Mister Castori e il suo staff.



🔗 https://t.co/lIW37fb1fc pic.twitter.com/86fNDWG1kB — Ascoli Calcio 1898 FC SpA (@ascolicalciofc) March 12, 2024

Ascoli, Massimo Carrera ritorna ad allenare

Il cammino dell’Ascoli fin qui è stato al di sotto delle aspettative. In questo momento con 28 punti occupa il 18° posto in Serie B, vale a dire retrocessione. La quota salvezza non è così distante: 6 punti dal Bari e dal Cosenza, altrimenti passando attraverso i play-out la distanza è minima, un solo punto dalla Ternana, due dallo Spezia.

L’Ascoli per svoltare la stagione, ha deciso di cambiare di nuovo l’allenatore e chiamare Massimo Carrera. L’ultima esperienza in panchina risale al 2021, quando dopo 12 partite fu esonerato dal Bari.

Benvenuto, Mister Carrera! ⚪️⚫️ pic.twitter.com/u3F3ZHHbr6 — Ascoli Calcio 1898 FC SpA (@ascolicalciofc) March 13, 2024

Massimo Carrera lo ricordiamo prima giocatore, poi collaboratore della Juventus ai tempi di Antonio Conte. Poi successivamente ha maturato esperienze all’estero, ottenendo strepitosi successi con lo Spartak Mosca, campionato e Supercoppa.

Ascoli, Carrera: “Nove battaglie per vincere la guerra”

Alla consueta presentazione, Massimo Carrera ha caricato l’ambiente: “Arrivo all’Ascoli con spirito battagliero, da combattente. Ci attendono nove battaglie”

Presidente Neri: “Sono certo che ci salveremo”.

Mister Carrera: “Nove battaglie per vincere la guerra”.



Le prime parole da allenatore bianconero di Mister Massimo Carrera nel giorno della sua presentazione 📽⚪⚫https://t.co/9dsby5eLsD — Ascoli Calcio 1898 FC SpA (@ascolicalciofc) March 13, 2024

Carrera debutterà sulla panchina dell’Ascoli domenica 17 marzo contro il fanalino di coda Lecco. La società marchigiana, al terzo cambio stagionale in panchina cerca la scossa per uscire dalla zona retrocessione della classifica. Per il tecnico lombardo, accordo fino al 30 Giugno 2025 in caso di raggiungimento della salvezza.

