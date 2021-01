Arsenal-Manchester United Diretta TV-Streaming e probabili formazioni 30-01-2021

Sabato, all’Emirates Stadium di Londra, va in scena un grande classico del calcio inglese. L’Arsenal di Arteta vuole continuare la propria risalita ma di fronte avrà lo United che dovrà vendicare l’incredibile sconfitta subita contro lo Sheffield.

Arsenal-Manchester United Emirates Stadium 30/01/2021 ore 18,30

Non è durata molto la permanenza del Manchester United nella vetta più alta della classifica di Premier League. I Red Devils sono, indiscutibilmente, migliorati rispetto alle scorse, opache, annate, ma incappano sempre in errori talvolta inspiegabili.

In un calendario che non ti permette un attimo di pausa, ogni punto perso può significare l’essere tagliato fuori da qualsiasi lotta o, comunque, può far perdere morale alla rosa ed è per questo che, 3 giorni dopo la disfatta contro lo Sheffield United, i rossi di Manchester non possono sbagliare.

Il fanalino di coda di questo campionato è riuscito a fermare gli, ormai, ex primi in classifica, ma della squadra di Solskjaer, più che la prestazione, viene criticata la mancanza di autorevolezza e di reazione ai colpi dello “Sheff”.

Reazione che, dopo la vittoria schiacciante contro il Chelsea ad inizio anno, si è vista nell’organico di Arteta e dei suoi Gunners, in risultato positivo da 5 partite di fila.

L’Arsenal ha trovato nuova forza e nuove motivazioni dopo aver addirittura rischiato di fare la conoscenza della zona retrocessione. La squadra, però, ha bisogno di affermarsi con una nuova prova di forza e proprio la sfida casalinga contro lo United può essere l’ideale.

Arsenal-Manchester United non è mai una sfida banale, ma quest’anno sarà la sfida della rinascita. La rinascita dei londinesi dopo un inizio anno meno che mediocre, salvato dai guizzi vincenti del giovane Saka, rivelazione dell’organico biancorosso; ma anche la rinascita del glorioso United che vuole dimostrarsi competitivo per la vittoria finale, anche grazie alle prestazioni mostruose del portoghese Bruno Fernandes.

Comunque vada, all’Emirates sarà spettacolo.

Dove vedere Arsenal-Manchester United Diretta Tv e Streaming

Sarà possibile vedere il match tra l’Arsenal di Mikel Arteta e il Manchester United di Ole Gunnar Solsjkaer, con il calcio d’inizio programmato per le ore 18:30 di sabato 30 gennaio 2021, tramite il possesso di un abbonamento Sky comprendente i pacchetti “Calcio” e “Sport”. Lo scontro salvezza sarà visibile attraverso i canali del decoder Sky adibiti al racconto del calcio internazionale e della Premier League come Sky Sport , Sky Sport Football.

Sarà, inoltre, possibile seguire il match tramite le piattaforme digitali scaricando l’App SkyGo (accessibile a chi ha un abbonamento Sky), NowTV.

Le ultime sulle formazioni di Arsenal-Manchester United

Paul Pogba, riuscirà a trascinare il Manchester alla vittoria?

Aubameyang o Willian? Questa è la domanda che Arteta si porrà fino al fischio d’inizio del big match di questo sabato. Il fenomeno Gabonese è risultato assente nell’ultima giornata di campionato a causa di un problema familiare, ma non è detto che riesca a tornare a disposizione per questo match.

Fortuna, per i Gunners, che nell’ultimo periodo sta brillando la stella del giovane Saka, titolarissimo anche in questo match.

Per il Manchester United i dubbi dovrebbero essere solo in difesa, dove Shaw e Alex Telles si giocano il posto da quarto della linea bassa. Davanti, Solskjaer fa fronte a tutta la qualità a sua disposizione con Pogba dietro a Bruno Fernandes, Rashford, Martial e Cavani.

Probabili formazioni di Arsenal-Manchester United

ARSENAL (4-2-3-1): Leno; C.Soares, David Luiz, Holding, Bellerin; Xhaka, Partey; Pepè, Aubameyang, Saka; Lacazette. All.Arteta

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Tuanzebe, Maguire, Shaw; Matic, Pogba; Bruno Fernandes, Rashford, Cavani; Martial. All. Solskjaer

Precedenti e statistiche di Arsenal-Manchester United

Hector Bellerin (Arsenal) è il giocatore più ammonito della competizione con 7 cartellini gialli.

Il Manchester United ha totalizzato 40 punti, 10 in più dell’Arsenal (30).

Il risultato più largo tra queste due squadre si è registrato nel 2011 con lo United uscito vincente per 8-2.

