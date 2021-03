Arsenal-Liverpool Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 3-4-2021

Tutto quello che c’è da sapere sul big match della 30° giornata di Premier League tra i Reds di Kloop e i Gunners di Arteta alla ricerca di un posto in Europa in campionato ma ancora presenti nelle coppe europee di quest’anno

La squadra di Jurgen Kloop puntava sicuramente a traguardi più importanti ad inizio anno: dopo aver vinto il titolo con diverse giornate di anticipo l’anno scorso, si pensava ad una dura lotta per confermarsi contro il City di Guardiola che in realtà c’è stata solo ai blocchi di partenza visto che ora i Citizen si trovano a +25,lanciati verso la vittoria del campionato mentre la squadra di Anfield è attualmente al settimo posto e nel rush finale cercherà di recuperare il piazzamento Champions, l’assenza nella competizione l’anno prossimo sarebbe clamorosa.

Anche l’Arsenal di Arteta aveva obiettivi diversi ad inizio anno: attualmente noni, i Gunners dopo i due trofei dell’anno scorso puntavano al piazzamento Champions che oggi è pura utopia. In campionato si cercherà di raggiungere l’Europa League alla quale però l’Arsenal sta partecipando anche quest’anno con ottimi risultati dato che è ancora in gioco ai quarti e la vittoria della competizione sembra l’unico modo per giocare la Coppa dei Campioni del prossimo anno.

Ultime di formazione su Arsenal-Liverpool

Arteta punta sul solito 4-2-3-1 molto offensivo: Leno in porta difeso da destra a sinistra da Chambers, Luiz, Mari e Tierney; centrocampo a due per fare diga con Xhaka e Partey ;trequarti con il grande talento Saka, il nuovo acquisto Odegaard e il bomber Aubameyang, davanti la prima punta sarà Lacazette.

Per Kloop come sempre 4-3-3 con Alisson in porta, terzini Arnold e Robertson con centrali il nuovo acquisto Kabak e l’adattato Fabinho. A centrocampo Alcantara in regia che deve ancora mostrare adattamento in Premier e ai suoi lati il talento Jones e Wijnaldum che lascerà il club a fine anno probabilmente per il Barcellona. Tridente d’attacco con gli intoccabili Salah e Manè, ballottaggio tra Jota e Firmino con il primo favorito visto il grande momento di forma.

Probabili Formazioni Arsenal-Liverpool

Arsenal (4-2-31): Leno,Chambers,Luiz,Mari,Tierney;Partey,Xhaka,Saka,Odegaard,Aubameyang,Lacazatte.

Liverpool(4-3-3): Alisson,Arnold,Fabinho,Kabak,Robertson,Wijnaldum,Alcantara,Jones,Salah,Jota,Manè.

Come vedere Arsenal-Liverpool in diretta Tv e streaming

Arsenal-Liverpool sarà visibile in esclusiva su Sky Sport Football, canale dedicato ai campionati esteri, per chi avesse abbonamento Sky oppure sulla piattaforma Now Tv nel caso si avesse il pacchetto Sky apposito.

Precedenti e statistiche

Nelle ultime 5 partite di campionato, entrambe le squadre hanno ottenuto solo 2 vittorie e sono attualmente distanziate di 4 punti. Gli ultimi 10 confronti pendono decisamente dal lato dei Reds che hanno vinto 6 volte e hanno perso solo una volta con le restanti partite terminate in pareggio e sempre con molti goal.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS