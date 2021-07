Argentina-Brasile dove vederla in TV e diretta Streaming: orario e formazioni Copa America 11-7-2021

Dove vedere Argentina-Brasile, finale della Copa America 2021, domenica 11 Luglio alle 02:00. La partita Argentina-Brasile sarà trasmessa in Diretta TV e Streaming in esclusiva su Sky.

Come da pronostico, la finale di questa edizione della Copa America doveva essere (e sarà) quella che contrapporrà le due Nazionali più forti della competizione e con il maggior numero di campioni in rosa, ovvero Argentina-Brasile.

Non poteva essere che questa, la finale della 47° edizione della Copa America, che vedrà le due acerrime rivali del panorama sud americano, scontrarsi per la conquista del titolo.

Il Brasile avrà il favore di essere in casa e di poter affrontare i rivali nello splendido palcoscenico del Maracanà e, nonostante qualche valutazione tattica su una Selecao non bellissima da vedere, seppur molto efficace, i verdeoro non hanno avuto difficoltà a strappare il pass per la sfida finale.

3 vittorie e 1 pareggio nella fase a gironi ma, soprattutto, la consapevolezza di aver battuto due selezioni molto toste come il Cile e il Perù, finalista nella scorsa edizione, con una prova solida e un risultato di misura (1-0).

L’Argentina ha condotto lo stesso trend durante i gironi ma ha faticato di meno nella sfida contro la Bolivia negli ottavi. Il rischio maggiore è stato, sicuramente, sfidare ai quarti la Colombia in un match dall’alto tasso fisico e che ha premiato l’Albiceleste solo ai calci di rigore.

L’ultimo atto del torneo sarà, soprattutto, la sfida tra gli amici, ma per 90 minuti nemici, Neymar Jr e Messi con il secondo che avrà, inevitabilmente, la lente d’ingrandimento di tutti gli appassionati.

La Pulce si è presentata a questo torneo con una forma devastante e sta trascinando la propria Nazionale grazie ai suoi gol e assist (primatista in entrambe le classifiche). Messi è consapevole che, nella sua carriera da alieno, manca il trionfo con la Nazionale e, vista anche l’età, sono ancora poche le opportunità che ha per togliersi di dosso questa maledizione.

Ma il Brasile non solo vuole aggiungere il decimo sigillo della propria storia, ma vuole anche riscrivere il libro dei record aggiungendo il proprio nome tra le squadre che sono riuscite a vincere, consecutivamente, due edizioni. Per i verdeoro sarebbe un sogno vincere dentro lo stadio che più li rappresenta, contro la rivale, sportivamente, più odiata e questa finale si prospetta, fin da ora, accesissima.

Le ultime sulle formazioni di Argentina-Brasile

Il Brasile di Tite si presenta alla finale con una formazione, pressoché, identica a quella che ha vinto contro il Perù, riproponendo il 4-3-3 senza punta di peso ma con tre “velocisti” davanti.

Ederson è preferito al Alisson in porta, mentre Danilo e Renan Lodi saranno i terzini con molteplici compiti di spinta in fase offensiva.

Marquinhos e Thiago Silva, riformeranno la vecchia coppia difensiva del PSG con Casemiro davanti alla difesa, supportato da Fred, e Paquetà che, dopo l’ottima partita giocata in semifinale, ha meritato un posto tra i titolari dell’ultimo atto

Inamovibile Neymar che giocherà al centro dell’attacco, supportato da Richarlison e Everton.

L’Argentina giocherà con una formazione speculare a quella degli avversari con Martinez tra i pali e una difesa praticamente immodificata rispetto alla partita con la Colombia.

Pezzella farà coppia con Otamendi, mentre Tagliafico e Molina giocheranno esterni. De Paul e Lo Celso, confermati a centrocampo e a chiudere il trio dovrebbe esserci Paredes che rientrerà tra i titolari al posto di Guido Rodriguez.

Messi e Lautaro Martinez saranno, certamente, titolari e con loro dovrebbe esserci il neo acquisto della Fiorentina, Nico Gonzalez, attualmente favorito su Papu Gomez.

Probabili formazioni di Argentina-Brasile

BRASILE (4-3-3): Ederson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Renan Lodi; Paquetá, Casemiro, Fred; Everton, Neymar, Richarlison.

ARGENTINA (4-3-3): E. Martinez; Molina, Pezzella, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Paredes, Lo Celso; Messi, L. Martinez, N. Gonzalez.

Come vedere Argentina-Brasile in Diretta TV e Streaming

Partita: Argentina-Brasile

Argentina-Brasile Data: 11 Luglio 2021

11 Luglio 2021 Orario: 02.00

02.00 Canale tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport (canale 256), Eleven Sports

Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport (canale 256), Eleven Sports Streaming: SkyGo (App), NowTv (App e sito), Eleven Sports

Sarà possibile vedere il match tra l’Argentina di Lionel Scaloni e il Brasile di Tite, con calcio d’inizio programmato per le ore 02:00 di Domenica 11 Luglio 2021, tramite il possesso di un abbonamento Sky comprendente i pacchetti “Calcio” e “Sport”. Il match del Maracanà sarà visibile attraverso i canali del decoder Sky adibiti al racconto della Copa America 2021 come Sky Sport , Sky Sport Football.

Sarà, inoltre, possibile seguire il match tramite Eleven Sports o le piattaforme digitali scaricando l’App SkyGo (accessibile a chi ha un abbonamento Sky), NowTV, che non ha bisogno di un abbonamento a Sky ma semplicemente dell’acquisto di un pacchetto, oppure si potrà sentire la diretta della partita via Radio su Rai Radio 1.

Dove ascoltare la Radiocronaca di Argentina-Brasile

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Argentina-Brasile in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

https://tunein.com/embed/player/s25212/

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche di Argentina-Brasile

L’Argentina è la seconda squadra più titolata della competizione con ben 14 vittorie rispetto alle 15 dell’Uruguay.

Sono 9 le vittorie del Brasile in questa competizione.

Le due squadre si sono già affrontate durante la finale di Copa America, nel 2004 e nel 2007 e in entrambi i casi la vittoria è andata al Brasile.

