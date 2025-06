Apple Watch: Arriva il monitoraggio della glicemia?

Apple ha sempre puntato sull’innovazione nel settore della salute per rendere l’Apple Watch un dispositivo indispensabile, ma l’introduzione di nuove funzionalità si sta rivelando sempre più complessa. Non sorprende che il colosso di Cupertino abbia subito un calo del 19% nelle spedizioni nel quarto trimestre del 2024, proprio a causa della mancanza di novità significative. Il settore dei dispositivi indossabili è infatti saturo, e inserire sensori avanzati che siano anche accurati e miniaturizzati rappresenta una sfida di enorme portata.

Tra le tecnologie più attese c’è il monitoraggio non invasivo della glicemia, una vera e propria rivoluzione per chi convive con il diabete e per il settore della salute in generale. Tuttavia, Apple non è ancora riuscita a superare gli ostacoli tecnici, e nessuna prova concreta dalla catena di fornitura fa pensare che la funzione arriverà già con l’Apple Watch Series 13.

Il monitoraggio della glicemia arriverà nel 2027?

Secondo un’anticipazione dell’analista Jeff Pu di GF Securities, condivisa su X dal leaker @Jukanlosreve e rilanciata da AppleInsider, il sensore per la glicemia potrebbe debuttare tra due anni, probabilmente nel 2027. Un anno che, secondo l’analista, vedrà anche l’arrivo di Apple Vision Air e degli occhiali smart della Mela, dispositivi più accessibili rispetto alle soluzioni attuali.

Ma attenzione: già nel 2023, fonti autorevoli come Mark Gurman di Bloomberg avevano riportato che Apple aveva ottenuto un proof of concept per il sensore glicemico. Sebbene funzionante, il prototipo era troppo ingombrante per essere integrato in un dispositivo da polso. L’Apple Watch Series 10, infatti, continua a proporre sensori già noti, anche se alcune voci riferiscono di prototipi con sensori misteriosi mai attivati via software.

Nessuna conferma concreta, solo previsioni

Ad oggi, non ci sono prove tangibili nella supply chain che indichino l’inserimento del sensore glicemico in nessun modello imminente, nemmeno negli Apple Watch Ultra. Il rischio, dunque, è che si tratti di speculazioni o previsioni personali dell’analista, non supportate da dati oggettivi.

Apple continua a lavorare su funzionalità sanitarie avanzate, ma il monitoraggio non invasivo della glicemia resta una frontiera ancora lontana. Le previsioni parlano del 2027 come possibile anno del debutto, ma finché non ci sarà un ridimensionamento del sensore e un’integrazione software verificabile, è bene restare cauti. Il futuro dell’Apple Watch potrebbe essere rivoluzionario, ma non è ancora arrivato.