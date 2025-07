Apple rivoluziona il pieghevole: in arrivo un iPhone con doppio display da 7.8″ e 5.5″

Apple si prepara a cambiare ancora una volta le regole del gioco. Dopo anni di indiscrezioni, il primo iPhone pieghevole sta finalmente prendendo forma. Secondo i report più recenti, il dispositivo sarà dotato di un ampio display interno da 7.8 pollici e uno schermo di copertura esterno da 5.5 pollici, seguendo un design a libro, molto diverso da quanto visto finora nel panorama Android.

iPhone pieghevole – Stadiosport.it

Un design unico, pensato per la praticità e la qualità

A differenza dei concorrenti che si sono lanciati nella corsa ai pieghevoli con dispositivi spesso fragili o con interfacce poco ottimizzate, Apple si muove con estrema cautela, concentrandosi su durabilità e usabilità reale. Il focus principale è sull’eliminazione delle fastidiose pieghe al centro dello schermo, vero tallone d’Achille della categoria. Per farlo, Cupertino starebbe testando piastre metalliche forate al laser sotto il display, una soluzione ingegneristica avanzata per ridurre la deformazione.

Il pannello esterno da 5.5 pollici sarà perfetto per l’uso quotidiano con una mano sola: rispondere a chiamate, leggere messaggi o controllare notifiche in modo rapido ed efficiente. Una volta aperto, l’iPhone svelerà uno schermo da 7.8 pollici simile a un tablet, perfetto per la produttività, l’intrattenimento e il multitasking. Apple intende anche collaborare con gli sviluppatori per ottimizzare app che sfruttino entrambi gli schermi in modo sinergico.

Non solo innovazione, ma integrazione nel mondo Apple

Come già avvenuto con Apple Watch e AirPods, l’obiettivo non è solo stupire con una novità, ma costruire un prodotto che si integri perfettamente nell’ecosistema Apple e porti un reale valore d’uso. Nessuna corsa alla prima posizione, ma piuttosto una strategia che punta alla maturità tecnologica, così da presentarsi sul mercato con un dispositivo già ottimizzato in ogni aspetto.

Secondo TrendForce, il pieghevole di Apple non arriverà prima della seconda metà del 2026, complice il rigoroso processo di validazione hardware e software a cui l’azienda sottopone ogni innovazione. Quando però Apple entra in una nuova categoria, spesso la domina: basti pensare a cosa ha rappresentato l’Apple Watch nel mondo wearable, o gli AirPods nell’universo audio.

La concorrenza Android, al momento, fatica a offrire una durabilità convincente e una UI realmente ottimizzata per dispositivi pieghevoli. Se Apple dovesse riuscire nella sua impresa, potremmo assistere a un cambio drastico di aspettative e standard nel mercato. Alcuni paragonano il futuro iPhone foldable al Huawei Pura X, ma con display ben più generosi e, soprattutto, un’esperienza utente senza compromessi.

Il pieghevole di Apple potrebbe essere il primo vero dispositivo capace di trasformare la categoria da esperimento di nicchia a strumento di uso quotidiano. E, come sempre, Cupertino vuole arrivare tardi… ma arrivarci meglio.