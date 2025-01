Anteprima Serie A: Atalanta vs Napoli – Notizie, Formazioni e Pronostico

La Serie A di sabato si conclude con un big match tra l’Atalanta, in corsa per lo Scudetto, e il Napoli, attuale capolista. L’esito di questo scontro al Gewiss Stadium potrebbe influire pesantemente sulla corsa al titolo, nonostante siamo solo a metà della stagione 2024/25.

Atalanta: Momento di difficoltà

Dopo aver trascorso il Natale in vetta alla classifica, l’Atalanta ha subito un calo drastico. Oltre alla pesante sconfitta per 2-0 contro l’Inter in semifinale di Supercoppa Italiana, gli uomini di Gian Piero Gasperini hanno pareggiato gli ultimi tre incontri di campionato contro Lazio, Udinese e Juventus.

Il gol numero 13 in campionato di Mateo Retegui è bastato solo per strappare un punto contro i bianconeri a metà settimana, retrocedendo l’Atalanta al terzo posto in classifica. Tuttavia, i bergamaschi rimangono a soli quattro punti dal Napoli, con una sfida cruciale in vista.

Napoli: Inizia una nuova era

Per il Napoli, questa partita segna l’inizio di un nuovo capitolo. La stella georgiana Khvicha Kvaratskhelia è a un passo dalla firma con il Paris Saint-Germain per una cifra vicina ai 70 milioni di euro. La sua partenza potrebbe complicare la corsa al titolo per la squadra di Antonio Conte.

Nonostante ciò, il Napoli arriva a questa sfida in ottima forma. La vittoria per 2-0 contro l’Hellas Verona domenica scorsa ha portato a cinque le vittorie consecutive in campionato, mantenendo tre punti di vantaggio sull’Inter, anche se con una partita in più rispetto ai campioni in carica.

Analisi della partita

Atalanta

Il calo di forma dell’Atalanta ha complicato i sogni di conquistare il primo Scudetto della sua storia. Nonostante ciò, c’è ancora tempo per rimediare. La squadra di Gasperini ha dominato il Napoli con un secco 3-0 nella gara d’andata di novembre, ma non vince in casa contro i partenopei dal febbraio 2021.

Con un impressionante 89% di imbattibilità stagionale al Gewiss Stadium (7 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta), i nerazzurri sperano di invertire la tendenza. Tuttavia, il recente pareggio con la Juventus fa parte di una striscia senza vittorie che dura da cinque partite, la più lunga dal 2024.

Le partenze lente sono state un problema per l’Atalanta, che non è riuscita a segnare per prima nelle ultime cinque gare ufficiali (1 vittoria, 3 pareggi, 1 sconfitta).

Napoli

La partenza di Kvaratskhelia rappresenta una sfida per l’attacco del Napoli, già non particolarmente prolifico. Con solo 32 gol segnati in campionato (contro i 44 dell’Atalanta), i partenopei devono affidarsi alla loro solida difesa.

La squadra di Conte ha incassato appena 12 gol in Serie A, mantenendo 12 volte la porta inviolata, più di qualsiasi altra squadra. Inoltre, 11 delle 15 vittorie stagionali sono arrivate senza subire reti.

Fuori casa, il Napoli è una macchina: con 23 punti conquistati, nessun’altra squadra ha fatto meglio. Solo l’Inter ha subito meno gol in trasferta (5 contro i 6 del Napoli).

Ultime notizie sulle squadre

Per l’Atalanta, Gianluca Scamacca resta indisponibile, così come Odilon Kossounou. Tuttavia, il veterano Juan Cuadrado potrebbe rientrare, mentre Sead Kolasinac sarà assente per squalifica.

Per il Napoli, l’addio di Kvaratskhelia lascia spazio a David Neres, che potrebbe prendere il suo posto nell’immediato. L’unico indisponibile per Conte è il difensore Alessandro Buongiorno.

Formazioni probabili

Atalanta (3-4-2-1):

Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; Lookman, De Ketelaere.

Napoli (4-2-3-1):

Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka; Politano, McTominay, Neres; Lukaku.

Pronostico Atalanta vs Napoli

Questo scontro potrebbe favorire l’Inter, specialmente in caso di pareggio, un esito tutt’altro che improbabile. L’Atalanta è un avversario ostico a Bergamo, ma il Napoli è altrettanto solido in trasferta.

Probabile risultato: X – pareggio.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.