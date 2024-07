La Roma di De Rossi dovrà ripartire dopo un anno in cui non è riuscita a conquistare la zona Champions. Il mister proverà a partire forte, con una rosa di qualità che sicuramente perderà dei pezzi per strada.

Roma che vuole costruire una stagione migliore rispetto a quella passata. Il mancato accesso alla Champions League è un brutto colpo. Il ripiego sull’Europa League, dopo la delusione per il mancato successo nel 2023 in finale contro il Siviglia, potrebbe dare un’obiettivo raggiungibile dalla formazione giallorossa.

Una nuova stagione con nuovi obiettivi, con la speranza di poter piazzarsi meglio alla fine del campionato. Sarà dura lottare per il titolo, ma le ambizioni della Roma sono forti.

Le amichevoli in preparazione alla stagione sportiva 2024/25 sono due per ora. La prima si disputerà il 22 luglio alle 18.30 contro la formazione del Kosice, formazione slovacca che milita nella massima divisione di quel Paese.

A ridosso dell’inizio del campionato, una settima prima, ci sarà un match di levatura maggiore, contro una formazione che milita in Premier League. Si tratta della seconda squadra di Liverpool, ovvero l’Everton. Questo match è in programma il giorno sabato 10 agosto alle 17.00

