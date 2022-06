Amichevoli Roma Luglio-Agosto: tutte partite dei giallorossi nel ritiro precampionato con date e orari .

Riparte anche la Roma di José Mourinho. Lo Special One, ormai, è entrato dritto nella hall of fame degli allenatori. Ha vinto tutto ciò che c’era da vincere durante la sua straordinaria carriera: Champions League, Europa League e stavolta è arrivata anche la vittoria della neonata Conference League. Sono stati proprio i giallorossi a conquistare la prima edizione della storia.

Con questo trofeo, i giallorossi andranno dritti in Europa League, obbiettivo che era già stato raggiunto in campionato con il quinto posto. Ma i capitolini di certo non vorranno fermarsi qui. C’è ancora la Champions League da conquistare, uno degli habitat naturali dello stesso Mourinho. La Roma vorrà rientrare tra le prime quattro per cercare di arrivare direttamente alla fase a gironi.

Come per tutte le squadre di Serie A, il tempo per la preparazione sarà notevolmente ridotto. L’arrivo dei Mondiali invernali incombe e questo porterà ad un tour de force davvero dispendioso. La preparazione della Roma partirà, come di consueto, dal ritiro a Trigoria il 4 di luglio. Lì ci sarà un raduno per la prima squadra ed anche per alcuni giocatori della primavera.

La seconda parte si svolgerà nella regione portoghese dell’Algarve dove Mourinho potrà preparare la prossima stagione. Durante questa fase ci saranno anche delle amichevoli importanti per testare il grado di preparazione e non mancheranno grandi avversarie. Tra queste proprio l’ex squadra del tecnico, il Tottenham, contro cui la Roma giocherà il 30 luglio in Israele.

Sei giorni prima, invece, un’amichevole contro lo Sporting Lisbona in terra lusitana. Alla Roma, in realtà, spettava anche un’altra amichevole di grande lusso: quella contro il Barcellona. Il club avrebbe dovuto partecipare al trofeo Gamper il 6 agosto ma la società giallorossa ha annunciato il ritiro. Il motivo sarebbe quello di “creare le migliori condizioni possibili di lavoro, in vista della prossima stagione“.

Amichevoli Roma, il programma

24 luglio, Sporting Lisbona-Roma (orario e diretta tv da definire)

30 luglio, Roma-Tottenham (orario e diretta tv da definire)