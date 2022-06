Amichevoli Napoli Luglio-Agosto: tutte partite degli azzurri nel ritiro precampionato con date e orari .

Anche il Napoli si prepara al ritiro estivo. Come da tradizione, gli azzurri saranno a Dimaro per la prima parte del raduno estivo, dall’8 al 16 luglio, e a Castel di Sangro per la seconda . Le date del ritiro abruzzese sono dal 23 luglio al 6 agosto. Il clima che si troverà è ancora di grande incertezza, specie per le partenze. Resta, infatti, ancora tutto in bilico per la questione legata a Dries Mertens.

Il belga è ormai un giocatore fondamentale sia per la squadra ma anche per i tifosi. Il rapporto viscerale è più forte che mai ma non c’è ancora l’estrema sicurezza per un possibile rinnovo. C’è distanza, di fatto, tra la cifra del giocatore e quella che vorrebbe proporre Aurelio De Laurentiis. Ancora tutto da scoprire anche per Kalidou Koulibaly.

Il difensore azzurro vorrebbe rimanere a Napoli ma continuano ad esserci diverse big estere che sono sulle sue tracce. Anche in questo caso bisognerà trovare una soluzione abbastanza cospicua per far sì che il giocatore possa ancora essere uno degli uomini fondamentali di Luciano Spalletti. Con il Comandante la difesa azzurra è stata invalicabile ma le richieste per il senegalese non mancano.

Non solo cessioni, ci sono stati anche acquisti. Ieri Lorenzo Insigne è stato presentati ufficialmente al Toronto e a prendere il suo posto dovrebbe esserci il georgiano Khvicha Kvaratskhelia. Colpo anche in difesa con Mathías Olivera che andrà a fortificare il reparto esterni. I sogni del Napoli non finiscono qui. Nel mirino sembra esserci anche Gerard Delofeu, che è seguito da diverso tempo dal club partenopeo.

Il calciomercato inizia ufficialmente il 1 luglio e c’è ancora tutta la finestra estiva per mettere a segno altri colpi. Intanto, c’è molta curiosità su chi saranno i volti che arriveranno al ritiro estivo. Il Napoli sarà sicuramente ospite di diverse amichevoli che serviranno a testare anche gli schemi e per dare minuti nelle gambe.

Quella di quest’anno, tra l’altro, sarà anche una stagione particolare perché il campionato inizierà prima del solito, per via dei Mondiali invernali, e verrà interrotto. Sarà fondamentale, quindi, iniziare con la migliore preparazione possibile. Inoltre, gli azzurri dovranno essere abili nel gestire le forze per via anche degli impegni che avranno in Champions League.

Secondo quanto fatto trapelare, la prima amichevole che è stata confermata è quella del 14 luglio contro l’Anaune, squadra del campionato d’eccellenza del Trentino Alto Adige. La seconda, invece, è quella del 30 luglio contro gli spagnoli del Maiorca.

Amichevoli Napoli, il programma

Giovedì 14 luglio

Ore 18.00 Napoli-Anaune

Sabato 30 luglio

Orario da definire, Napoli-Maiorca

In aggiornamento