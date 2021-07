Amichevoli Juventus Luglio-Agosto 2021: orari, date, canali diretta TV e Streaming

La Juventus si prepara a una nuova stagione sportiva. I bianconeri si ritroveranno il 14 luglio per iniziare il ritiro. Di seguito il programma estivo con tutte le amichevoli.

Ci siamo: il 14 luglio parte la stagione di una Juventus che vuole assolutamente riscattarsi dopo un anno passato in sordina. Si ricomincia da Massimiliano Allegri, il mister dei quattro double consecutivi e delle due finali di Champions, tanto per riprendere confidenza con la vittoria.

I bianconeri svolgeranno la preparazione prestagionale alla Continassa, dove la squadra si ritroverà il 14 luglio, ancora priva dei nazionali che hanno preso parte a Copa America ed Europei. Non sono previsti grandi spostamenti intercontinentali (ad esempio tournée in USA), per via dell’emergenza epidemiologica. Il calendario delle amichevoli deve ancora essere stilato interamente, ma dalle prime indiscrezioni filtra che la Juventus incrocerà il Monza alla fine di luglio, come primo impegno prestagionale. Confermati i classici appuntamenti del Trofeo Gamper e dell’amichevole in famiglia a Villar Perosa.

Nel primo caso si tratta di affrontare il Barcellona al Camp Nou, per una classica del calcio estivo intitolata alla memoria di Hans Gamper, fondatore del club. Nell’occasione saranno all’opera sia la selezione femminile che quella maschile dei due club. Entrambe le sfide possono essere interpretate anche come un gustoso antipasto in vista della Champions.

Se l’amichevole di Villar Perosa contro l’Under 23 dovrà essere giocata, presumibilmente, alla vigilia di Ferragosto, non si hanno ancora notizie certe su data e orario del trofeo Gamper, che vedrà contrapposti due fuoriclasse come Messi e Ronaldo.

Juventus, amichevoli prestagionali 2021-22

Monza-Juventus (appuntamento da confermare)

Barcellona-Juventus (trofeo Gamper, data e orario da confermare)

Juventus-Juventus Under 23 (Villar Perosa, data da confermare)

Articolo in aggiornamento…

Migliori Bookmakers AAMS