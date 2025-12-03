Allegri squalificato per Torino–Milan: confermate le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 13ª giornata

La Lega Serie A ha ufficializzato le sanzioni relative alla 13ª giornata di campionato, tra cui spicca la squalifica di Massimiliano Allegri: il tecnico del Milan non potrà sedere in panchina nel match di lunedì prossimo in casa del Torino.

Un turno di stop e 10.000 euro di multa per Allegri

L’allenatore rossonero era stato espulso nei minuti finali dell’1–0 contro la Lazio, dopo le proteste nate in seguito al discusso episodio del rigore non concesso. Il Giudice Sportivo ha confermato un turno di squalifica e una multa da 10.000 euro per il comportamento tenuto nei confronti della terna arbitrale.

Coinvolto nello stesso parapiglia anche Marco Ianni, vice di Maurizio Sarri, che ha ricevuto una giornata di squalifica e 5.000 euro di ammenda per essersi fronteggiato a muso duro con Allegri a bordocampo.

Stop anche per Kosta Runjaic

Sanzione identica per l’allenatore dell’Udinese Kosta Runjaic, espulso nei minuti di recupero della vittoria esterna per 2–0 sul Parma. Il tecnico non sarà quindi presente nella sfida della prossima settimana contro il Genoa.

Tre giocatori fermati per un turno

Dopo il tredicesimo turno, tre calciatori saranno costretti a saltare la prossima gara:

Mariano Troilo (Parma) : espulso direttamente contro l’Udinese.

: espulso direttamente contro l’Udinese. Marin Pongracic (Fiorentina) : raggiunta la quinta ammonizione, salterà il match con il Sassuolo.

: raggiunta la quinta ammonizione, salterà il match con il Sassuolo. Roberto Gagliardini (Verona): anche lui in diffida, verrà squalificato per la gara contro l’Atalanta.

Ammende per sei club della Serie A

Infine, la Lega ha distribuito diverse multe a seguito di comportamenti irregolari dei tifosi all’interno o nei dintorni degli stadi:

Roma: 10.000 euro

Lecce: 7.000 euro

Inter: 5.000 euro

Milan: 5.000 euro

Genoa: 3.000 euro

Bologna: 2.000 euro

Torino: 2.000 euro

Le sanzioni riguardano uso improprio di materiale pirotecnico, cori sanzionabili o violazioni delle norme di sicurezza.

