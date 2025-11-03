Allegri dopo Milan-Roma: Nei primi 35 minuti meritavano il vantaggio

Massimiliano Allegri ha analizzato la vittoria del Milan contro la Roma sottolineando quanto la squadra giallorossa avesse approcciato meglio la gara. Il tecnico rossonero ha ammesso che nei primi 35 minuti la sua squadra ha sofferto in maniera evidente la pressione avversaria, mancandone in diversi aspetti del gioco.

“Nei primi 35 minuti la Roma avrebbe meritato il vantaggio, stavamo sbagliando tutto quello che era possibile sbagliare,” ha spiegato Allegri, riconoscendo i meriti della formazione di De Rossi. La rete che ha deciso la gara è arrivata alla prima vera occasione rossonera, con Leao bravo a servire Pavlovic per il tap-in del vantaggio.

La svolta tattica è arrivata anche grazie all’arretramento di Bartesaghi e De Winter, scelta che ha permesso alla squadra di respirare e uscire meglio dal pressing avversario.

Secondo tempo più maturo e gestione convincente del vantaggio

Al rientro dagli spogliatoi, il Milan ha mostrato un atteggiamento più convinto. Leao ha sfiorato il raddoppio, fermato sulla linea da Hermoso, mentre Maignan è diventato protagonista neutralizzando il rigore di Dybala, concesso per un tocco di mano di Fofana.

“Nel secondo tempo siamo stati più compatti con i quattro centrocampisti, abbiamo pressato meglio e sfruttato gli spazi quando loro hanno provato a rientrare in partita,” ha commentato Allegri. “È un percorso di crescita: la squadra deve acquisire fiducia e sicurezza.”

Giovani alla prova di San Siro e scelte obbligate in attacco

L’allenatore ha sottolineato anche l’importanza della prova dei più giovani in un contesto difficile come San Siro, soprattutto considerando le assenze pesanti di Pulisic, Rabiot e Tomori.

“Bartesaghi e De Winter hanno avuto un avvio complicato, ma poi sono cresciuti molto. Prestazioni così fanno bene al loro percorso,” ha aggiunto Allegri.

In avanti, spazio a una coppia inedita: Leao e Nkunku. Entrambi hanno ricevuto elogi per lo spirito e le caratteristiche messe al servizio della squadra. “Nkunku è bravo nel gioco aereo nonostante la statura, e dobbiamo sfruttare questi dettagli. Fofana, per esempio, avrebbe potuto fare due gol inserendosi in area.”

La classifica sorride e una serata dal sapore amaro per Allegri

Con questo successo, il Milan raggiunge Roma e Inter a quota 21 punti, a una sola lunghezza dal Napoli capolista. Una vittoria pesante, però macchiata da un lutto personale per Allegri, che poche ore prima del match ha ricevuto la notizia della scomparsa del suo mentore Giovanni Galeone.

“È una giornata triste. Galeone è stato fondamentale per me, sia da calciatore sia nei primi passi da allenatore. Mi ha insegnato tanto, anche nella fase difensiva pur essendo considerato un tecnico offensivo. Era una persona speciale.”

Una vittoria che vale doppio: punti pesanti in classifica e un segnale di crescita in una notte carica di emozioni per l’allenatore rossonero.

