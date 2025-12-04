Allegri alla vigilia di Lazio–Milan: “Pulisic torna disponibile. Jashari? Occasione per valutarlo davvero”

Massimiliano Allegri presenta così la sfida di Coppa Italia tra Milan e Lazio, confermando il ritorno di Christian Pulisic e annunciando che sarà un test importante per Ardon Jashari, il centrocampista arrivato in estate dal Club Brugge per 37 milioni di euro e ancora poco utilizzato a causa di problemi fisici e condizione altalenante.

La gara dell’Olimpico rappresenta il secondo atto del doppio confronto ravvicinato tra le due squadre, dopo la vittoria dei rossoneri per 1-0 a San Siro in campionato.

Allegri: “La Coppa Italia inizia davvero agli ottavi. Dovremo sfruttare i 90 minuti disponibili”

Il Milan arriva agli ottavi dopo aver eliminato Bari e Lecce, mentre per la Lazio questa sarà la prima apparizione nella competizione. In caso di parità, come da regolamento, niente tempi supplementari fino alle semifinali: si andrà direttamente ai rigori.

“La Coppa Italia non interessa quasi a nessuno finché non si arriva agli ottavi, quando entrano le grandi e allora comincia a interessare. Dobbiamo fare una buona partita, fuori casa non sarà semplice. Non ci saranno supplementari, quindi dobbiamo sfruttare i 90 minuti a disposizione contro una squadra che ha lo stesso obiettivo nostro.”

Pulisic torna a disposizione, Fofana ancora ai box

La notizia più attesa riguarda Christian Pulisic, capocannoniere rossonero insieme a Nkunku. L’americano aveva saltato la gara di campionato per un fastidio muscolare, ma Allegri ha confermato il suo recupero.

“Pulisic è disponibile. Fofana no, ma speriamo di averlo con noi per il Sassuolo. Athekame non ci sarà, Gimenez sta lavorando duramente per rientrare. Ho bisogno di tutti i giocatori, più si va avanti più le sostituzioni diventano decisive.”

Jashari osservato speciale: “Voglio capire che livello ha ora”

Grande attesa anche per Ardon Jashari, uno dei colpi più costosi dell’estate rossonera, fin qui frenato da problemi muscolari e scarso minutaggio.

“Non voglio valutare solo le sue qualità tecniche, sarà un’occasione per capire la sua condizione fisica. Quando è arrivato era fermo da un mese e mezzo, poi ha giocato 45 minuti e si è infortunato per altri due mesi. Sono curioso di vedere a che livello è atleticamente.”

Nkunku possibile titolare: decisione rimandata

Alla domanda su una possibile partenza dal primo minuto di Christopher Nkunku, Allegri ha glissato.

“Non ho ancora deciso la formazione. Sabato ha fatto una buona gara: nel momento decisivo a inizio secondo tempo ha giocato tutti i palloni tecnicamente nel modo migliore. È un giocatore con una tecnica straordinaria, si sta inserendo bene e migliora di partita in partita.”

Allegri risponde a Sarri sul VAR: “Non decidiamo noi queste cose”

Maurizio Sarri aveva proposto che il monitor del VAR venisse spostato sul lato opposto del campo per evitare future tensioni come quelle viste domenica tra le panchine.

Allegri ha commentato con diplomazia:

“Potrebbe essere una buona soluzione, ma non decidiamo noi. Ci sono organi competenti per questo. Noi dobbiamo pensare a giocare e fare il meglio possibile.”

Il Milan si prepara così a una trasferta complicata ma fondamentale per continuare il percorso in Coppa Italia e per ritrovare fiducia negli uomini finora meno impiegati.

