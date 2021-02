Calciomercato Juventus, possibile l’arrivo a parametro zero di Agüero

Aguero Juve. La Juventus potrebbe tentare un grandissimo colpo in attacco. Nel mirino bianconero sarebbe finito Sergio Agüero, attaccante del Manchester City. L’argentino non sembra ancora aver mostrato la volontà di voler rinnovare col club inglese e i bianconeri ci starebbero facendo un pensierino. Il colpo clamoroso sarebbe prendere l’attaccante a parametro zero.

La Juventus è ancora alla ricerca di un attaccante. Uno straripante Cristiano Ronaldo non è ancora sufficiente per questa Juve, soprattutto dopo la sconfitta in Champions League. Contro il Porto a segnare è stato Federico Chiesa che mantiene vive le speranze qualificazione per Andrea Pirlo. In questa partita ma anche nella scorsa contro il Napoli, la squadra ha creato poco dal punto di vista offensivo.

Decisamente sottotono il rendimento di Paulo Dybala ma anche dello stesso Alvaro Morata. Per questo motivo che si cerca un colpo last minute che potrebbe fortificare un reparto offensivo, sulla carta, già ottimo. Tra i diversi nomi, uno sembra aver attirato l’attenzione di Fabio Paratici: Sergio Agüero attaccante del Manchester City.

Aguero Juve, c’è anche l’Inter

L’argentino veste la maglia dei Citizens da ben 10 anni e con un contratto da ingaggio monstre. 180 gol in 268 presenze sono numeri stratosferici. Però l’ultima stagione per lui è stata piuttosto travagliata. Proprio El Kun è risultato positivo al Coronavirus. Questo lo ha tenuto lontano dal campo e ha giocato solamente nove partite.

L’attaccante di Buenos Aires è stato, per anni, un punto di riferimento per il club. Il suo futuro, però, non sembra essere ancora in Premier League. Il suo contratto scade proprio a giugno di quest’anno e non ci sono ancora cenni di intesa sul rinnovo. Lo stesso giocatore, in un’intervista ad un noto Youtuber, ha ammesso di non saper ancora cosa fare.

Ed ecco che la Juventus si fa avanti per il giocatore. Un attaccante come lui farebbe gola a qualsiasi club. La Vecchia Signora, però, è in buona compagnia visto che anche l’Inter avrebbe messo gli occhi sul connazionale di Lautaro Martinez. I due si conoscono molto bene e quindi i nerazzurri sognano una coppia d’attacco tutta argentina insieme a Romelu Lukaku.

Bisognerà aspettare per capire meglio cosa vorrà fare Agüero che ha ammesso di avere ottimi rapporti con Pep Guardiola. Forse voglia di cambiare aria arrivato all’età di 32 anni e dopo aver vinto tanto in Inghilterra. Le italiane, quindi, restano sempre all’erta per ulteriori sviluppi.

