Aggiornamenti sulle condizioni di Lukaku, Rrahmani e Neres

Il responsabile medico del Napoli, Raffaele Canonico, ha spiegato l’entità del grave infortunio di Romelu Lukaku e la decisione di evitare l’intervento chirurgico, fornendo anche aggiornamenti sulle condizioni di Amir Rrahmani e David Neres.

Il Napoli, campione d’Italia in carica, ha iniziato bene la nuova stagione di Serie A, vincendo entrambe le prime due partite, ma deve fare i conti con diversi problemi fisici che stanno condizionando la rosa. Il più importante riguarda proprio Lukaku, che ha riportato una lacerazione muscolare al retto femorale durante un’amichevole estiva contro l’Olympiacos, lo scorso 14 agosto a Castel di Sangro. L’attaccante belga resterà fuori per circa quattro o cinque mesi e il suo rientro è previsto non prima di dicembre.

Canonico, intervenuto a Radio CRC, ha spiegato nel dettaglio la situazione:

“Abbiamo parlato ieri, il recupero di Romelu procede bene e secondo i tempi previsti. Ha riportato una lesione molto seria, che ha coinvolto anche uno dei tendini di inserzione. Avevamo due opzioni: terapia conservativa o intervento chirurgico. La scelta è ricaduta sul trattamento conservativo, perché i tempi di recupero sono pressoché simili. Lukaku si trova in Belgio per seguire il percorso riabilitativo, ma tutto è sotto il nostro controllo. Sono in costante contatto con i suoi terapisti e, tra un paio di settimane, un nostro specialista andrà personalmente a valutare i progressi.”

Il medico ha poi risposto alle critiche riguardo al numero di infortuni muscolari accusati negli ultimi mesi:

“Esiste ancora il mito dell’assenza totale di infortuni, ma chiunque pratichi sport è inevitabilmente soggetto a qualche problema fisico. Ci sono fattori genetici e tanti altri elementi che possono incidere. Noi abbiamo avuto 15 infortuni muscolari, ma altre squadre di Serie A ne hanno registrati 40, quindi siamo statisticamente sotto la media.”

Oltre a Lukaku, c’è preoccupazione per Amir Rrahmani, uscito malconcio durante un match con la nazionale del Kosovo:

“Ha subito un trauma lieve, con una piccola lesione di basso grado al bicipite femorale. Ha già iniziato la riabilitazione e, considerando l’entità del problema, dovrebbe saltare soltanto un paio di partite.”

Infine, aggiornamenti anche su David Neres, rimasto fuori contro il Cagliari:

“Ha avuto un piccolo affaticamento muscolare nell’ultimo allenamento prima della partita. Visto che c’erano due settimane di stop per la sosta, non volevamo correre rischi. Nulla di grave: basteranno pochi giorni per rientrare.”