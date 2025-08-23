Adrien Rabiot sul mercato: Napoli chiama la madre-agente, Milan interessato ma serve una cessione

Adrien Rabiot - Stadiosport.it

L’Olympique Marsiglia ha deciso di mettere Adrien Rabiot sul mercato, e il futuro del centrocampista francese potrebbe riportarlo in Serie A. Secondo indiscrezioni esclusive, il Napoli ha già mosso i primi passi contattando direttamente la madre-agente Veronique Rabiot per raccogliere informazioni, mentre il Milan resta alla finestra, interessato ma con la necessità di effettuare prima una cessione a centrocampo.

La decisione del Marsiglia di separarsi dal giocatore nasce dall’episodio della lite con Jonathan Rowe, che ha segnato un punto di rottura nello spogliatoio. Nonostante le scuse arrivate in ritardo, l’allenatore Roberto De Zerbi è stato irremovibile: per lui la convivenza non era più possibile e ha spinto per la sua cessione.

Per Rabiot, l’ipotesi di un ritorno in Italia è la priorità. L’ex centrocampista della Juventus, oggi sotto contratto con il Marsiglia fino a giugno 2026 a circa 6 milioni di euro netti a stagione, valuta con attenzione le proposte. Il Napoli, che ha parlato oggi con la madre-agente, si è informato proprio sulle cifre dell’ingaggio, senza avanzare per ora un’offerta ufficiale.

Anche il Milan segue con attenzione l’evoluzione della situazione, ma per affondare il colpo dovrà prima liberare spazio in mediana attraverso una cessione importante. Parallelamente, alcuni club turchi hanno manifestato un forte interesse per Rabiot, che però preferirebbe restare in un campionato di primo livello.

Il futuro del francese resta quindi aperto, con Napoli e Milan in prima fila e la Serie A pronta ad accoglierlo di nuovo, ma con l’incognita di un possibile inserimento di club stranieri. Le prossime settimane saranno decisive per capire dove giocherà Rabiot nella stagione 2025/26.