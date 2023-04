Addio Roma? L’Arabia Saudita offre 120 milioni a Mourinho

Roma: offerta monstre per Mourinho dall’Arabia Saudita di 120 milioni di euro in due anni

L’Arabia Saudita sembrerebbe seriamente intenzionata a portare Josè Mourinho sulla panchina della nazionale saudita, fresca di partecipazione al mondiale con tanto di vittoria contro l’Argentina nella fase a gironi. Gli Emirati avrebbero formulato all’entourage del tecnico un’offerta di 120 milioni di euro all’anno, varrebbe a dire un contratto di 60 milioni di euro a stagione per l’allenatore portoghese.

Nel caso in cui Mourinho non volesse accettare l’incarico della nazionale ci sarebbe pronto un piano B, che prevederebbe l’incarico della guida tecnica del Al’Nassr, squadra in cui milita il connazionale portoghese Cristiano Ronaldo, che a fine stagione saluterà l‘attuale tecnico, Rudi Garcia, che vorrebbe tornare ad allenare in Europa.

In questo momento, l’allenatore portoghese starebbe analizzando la situazione insieme al proprio staff, che sarebbe diviso in due sulla decisione da prendere, anche se, comunque, filtra un certo ottimismo per la permanenza di Mourinho nella capitale anche per il prossimo anno, vista la sua voglia di rimanere ad allenare in Europa, tutto dipenderà dal confronto a fine stagione con la proprietà giallorossa dei Friedkin, dove le due due parti si confronteranno sul progetto tecnico della Roma. L’intenzione della società giallorossa sarebbe quella di concedere più autonomia al tecnico sul calciomercato dopo i successi ottenuti sulle scelte di Dybala e Wijnaldum.