Calciomercato Atalanta: Boga al Nizza, preso El Bilal Toure

Calciomercato Atalanta: Boga ceduto al Nizza per 18 milioni di euro, alla Dea arriva il giovane attaccante maliano El Bilal Tourè.

L’Atalanta saluta dopo neanche due stagioni Jeremie Boga, l’esterno ivoriano era arrivato nel corso della sessione di calciomercato invernale del 2022 quando la Dea decise di prelevarlo dal Sassuolo per una cifra complessiva di 22 milioni di euro. L’impatto di Boga con la maglia neroazzurra non è mai stato determinante come si sperava ai vertici della dirigenza atalantina, l’estero d’attacco, infatti, ha totalizzato solamente 4 reti e 6 assist il 46 gare disputate, un bottino decisamente misero per lo stile di gioco della squadra nettamente protratto all’attacco e alle ripartenze.

Boga si legherà, dunque, al Nizza dove firmerà un quadriennale e dove ritroverà il neo tecnico della squadra francese Francesco Farioli, il quale ebbe modo di allenarlo già quando vestiva la maglia del Sassuolo e che considera il giocatore come un assoluto valore aggiunto. Il club francese verserà nelle casse dell’Atalanta 16 milioni di euro più altri due milioni legati ad alcuni bonus, cifra che fa rientrare quasi del tutto l’investimento iniziale che la Dea fece una stagione e mezzo fa per l’ivoriano.

Il colpo dall’Almeria

L’Atalanta ha deciso di reinvestire interamente la cifra ricavata dalla cessione di Jeremie Boga su di un profilo che ha di fatto stregato la dirigenza bergamasca, si tratta del classe 2001, El Bibal Toure. L’attaccante in arrivo dall’Almeria è diventato l’acquisto più costoso nella storia della Dea, saranno infatti 31 i milioni che l’Atalanta dovrà versare nelle casse del club spagnolo per il giovane calciatore maliano. Nel contratto gli spagnoli si sono assicurati di inserire anche il 15% per una futura rivendita del calciatore.

L’attaccante maliano andrà per il momento a completare il comparto offensivo insieme a Hojlund, Zapata e Muriel, anche se le caratteristiche di Toure sembrano essere un vero e proprio fac simile di Hojlund, ovvero attacco della profondità, mobilità tra le linee e capacità di saper utilizzare entrambi i piedi.

Indizio di Mercato in uscita?

Rasmus Hojlund – Stadiosport.it

La sensazione dopo il colpo di Toure è quella che la Dea stia per piazzare un colpo in uscita proprio in ottica attaccanti. Se il presidente Percassi e la dirigenza nerazzurra hanno deciso di investire in maniera così esosa su di un profilo fotocopia come quello di Hojlund è probabile che il danese possa essere una delle prossime pedine in uscita dalla rosa atalantina.

Non è infatti una novità che il Manchester United sia fortemente interessato al giocatore, i Red Devils hanno di fatto già presentato all’Atalanta una prima offerta di 55 milioni di euro per l’attaccante danese, proposta rispedita al mittente dalla dirigenza Percarsi perché ritenuta troppo lontana dalla richiesta di 70 milioni fatta dai nerazzurri. Non è da escludere che i Red Devils possano tornare nuovamente all’attacco nelle prossime settimane per Hojlund alzando l’offerta e trovando un’intesa di massima per il giocatore.

Attenzione anche alla probabile cessione di Luis Muriel, l’attaccante colombiano non sembra più rientrare nei piani di Gasperini e sarebbe stato, dunque, messo sul mercato dalla Dea. Attualmente però non sembrano essere arrivate offerte ufficiali per il giocatore, per il quale l’Atalanta chiederebbe almeno 10 milioni di euro.