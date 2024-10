8 modi in cui una VPN può fare la differenza quando guardi lo sport in streaming

Al giorno d’oggi, una parte sostanziale dei tifosi italiani non segue più la propria squadra del cuore dagli spalti dello stadio o tramite la TV tradizionale. Questo perché, lo streaming è diventato parte integrante della vita di ogni appassionato di sport.

A fronte degli innegabili vantaggi di questa tecnologia, non si possono ignorare i rischi. Le reti private virtuali rappresentano lo strumento di sicurezza più conosciuto in questo ambito. Probabilmente ne hai già sentito parlare, ma sapresti dire con precisione quali vantaggi offrono? Lungo i prossimi paragrafi cercheremo di fare luce proprio sulle VPN e sui loro pro nello streaming.

1. Accesso a contenuti bloccati in alcuni Paesi

Praticamente tutti gli eventi sportivi di maggiore interesse sono distribuiti per via telematica sulla base di contratti specifici. All’interno di questi accordi viene sancito con precisione, all’interno di quali territori una determinata azienda ha il diritto di trasmettere le immagini.

Ne deriva che tutti gli utenti al di fuori di questo territorio non possono accedere a questi contenuti bloccati. Anche se si tratta di residenti e cittadini andati all’estero per una breve vacanza o un impegno lavorativo.

Con una VPN puoi cambiare la tua posizione virtuale, connettendoti al server del tuo Paese origine, all’interno del quale l’evento viene trasmesso in diretta.

2. Evitare il throttling della banda

Alcuni provider di connettività su internet (ISP) possono limitare la velocità di connessione in particolar modo agli utenti che fanno un uso intenso della banda. In gergo tecnico si parla di throttling, un fenomeno che può influire negativamente sulla qualità dello streaming video. Collegandoti a una rete privata virtuale, i dati vengono crittografati e così il provider non può sapere in che modo stai usando la connessione, prevenendo eventuali rallentamenti.

3. Potenziamento della privacy e sicurezza

Con una VPN online non si ha soltanto accesso a un catalogo di contenuti sconfinato, ma si può contare su contromisure più forti. Nel caso in cui ti colleghi a una rete wi-fi pubblica, ad esempio, come quelle di bar, aeroporti o ristoranti, sei esposto a potenziali attacchi hacker. Ma con una rete privata virtuale, qualsiasi attività di tracciamento diventa molto complessa.

4. Riduzione del buffering

Forse ti sarà già capitato di rimanere in sospeso durante uno dei momenti clou dell’evento sportivo che stavi guardando a causa del buffering. Alcune VPN mettono a disposizione dei propri utenti serve ottimizzati per lo streaming che offrono una connessione ancora più rapida e stabile.

5. Risparmio tramite il confronto di prezzi diversi

I costi di abbonamento ai servizi di streaming sportivo possono variare significativamente a seconda del Paese. Avendo al proprio servizio una VPN, è possibile collegarsi a un server in un Paese straniero dove l’abbonamento costa meno, risparmiando in modo sostanziale rispetto ai prezzi proposti in Italia da DAZN.

6. Seguire lo sport in una lingua diversa

Seguire la propria squadra del cuore tramite una piattaforma di streaming straniera può essere utile anche a imparare una lingua nuova. Forse studiare inglese sui banchi di scuola ti sembrava noioso e snervante.

Ma che ne dici di allenare l’ascolto mentre guardi una partita di Serie A? Potrai unire l’utile al dilettevole, collegandoti al server di una VPN presente in un Paese anglofono.

7. Eventi in diretta senza ritardi

A seconda del Paese preso in considerazione possono esserci differenze di tempo nella diretta, che vanno da pochi secondi a oltre un minuto. Utilizzando una VPN, puoi collegarti a un server e segui la trasmissione più rapida.

8. Protezione dagli attacchi DDoS

In alcuni casi le connessioni in streaming possono essere bersaglio di attacchi DDoS (Distributed Denial of Service), con tutte le interruzioni che ne derivano sulla connessione. Con una VPN puoi mascherare l’indirizzo IP e passare da un servizio in streaming all’altro in pochi click.

Considerazioni finali

Gli aspetti elencati in questo articolo rappresentano solo una piccola parte delle potenzialità di una VPN. Se hai a cuore la sicurezza informatica e passi tanto tempo online fra eventi sportivi e altro, vale la pena approfondire il tema.

Gli hacker e i cybercriminali sono sempre alla ricerca di nuove vittime da colpire. E gli eventi sportivi sono un’occasione molto ghiotta per lanciare le loro offensive. Non farti trovare impreparato!

