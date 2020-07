32° Giornata Serie A Diretta Tv: Juventus Atalanta su Dazn e Napoli Milan su Sky

Ritorna subito la Serie A con il turno infrasettimanale valido per la 31° Giornata da martedì 7 a giovedì 9 luglio.

Concluso il turno infrasettimanale torna subito in campo la Serie A con la 32° Giornata in programma tra sabato 11 e lunedì 13 luglio.

In questa giornata spiccano due big match, sabato 11 luglio alle 21:45 Juventus Atalanta che sarà trasmessa in esclusiva su DAZN e domenica 12 Napoli Milan in diretta tv su Sky.

Lazio-Sassuolo, 32° giornata di Serie A

Sabato 11 luglio ci sono subito 3 anticipi con il primo alle 17:15 all’Olimpico di Roma che vedrà di fronte la Lazio ed il Sassuolo.

La Lazio di Inzaghi viene da due sconfitte consecutive contro Milan e Lecce ed è a -7 dalla Juventus capolista. Ora i biancocelesti si trovano a dover difendere il secondo posto da Atalanta e Inter che si trovano rispettivamente a -2 e -3.

Il Sassuolo è 8° in classifica a quota 43 punti ormai salvo e lontano dalla zona Europa e non ha nulla da chiedere a questo campionato.

Alle 19:30 la Roma di Fonseca scende in campo a Brescia. I giallorossi sono tornati alla vittoria dopo 3 sconfitte consecutive e hanno superato 2 a 1 in rimonta il Parma mercoledì.

La Roma è quinta a pari merito col Napoli a 51 punti e con 2 di vantaggio sul Milan che è 7° e deve cercare di mantenere la posizione se vuole garantirsi l’accesso diretto all’Europa League.

Il Brescia è penultimo in classifica con 21 punti ed è a -7 dal Lecce quartultimo che proprio martedì ha battuto la Lazio 2 a 1.

I bresciani hanno un solo risultato possibile ossia la vittoria se vogliono sperare ancora nella salvezza.

Il Big match di questa 32° Giornata è Juventus Atalanta di sabato 11 luglio alle 21:45 allo Stadium.

Guarda Juventus Atalanta in Diretta Tv e Streaming su DAZN. REGISTRATI SUBITO!

La Juventus capolista con +7 sulla Lazio viene dalla sconfitta roccambolesca per 4 a 2 subita a San Siro contro il Milan.

I bianconeri devono riprendere la corsa in campionato se non vogliono rischiare di vedere riavvicinarsi la Lazio. Inoltre l’Atalanta è terza a -9 e con una vittoria in questo scontro diretto si porterebbe a -6 dalla Juve.

L’Atalanta di Gasperini è sicuramente la più in forma in assoluto in questa ripresa di campionato e ha ottenuto 18 punti frutto di 6 vittorie in 6 partite giocate. Gli orobici sin qui non hanno fatto neanche mezzo passo falso, riuscirà la Juventus di Sarri a fermarli?

La partita tra Juventus e Atalanta promette gol e spettacolo e sarà visibile in Diretta Streaming in esclusiva su DAZN.

Domenica 12 Luglio sono in programma sei partite e ad aprire alle 17:15 c’è lo scontro salvezza Genoa Spal che sarà trasmesso in diretta tv in esclusiva su DAZN.

La Spal è ultima in classifica a quota 19 punti e con un piede già in Serie B mentre il Genoa è terzultimo ad 1 solo punto di distacco dal Lecce che è al momento quartultimo.

Alle 19:30 ci sono 4 partite: Cagliari Lecce, Parma Bologna e Udinese Sampdoria in Diretta Tv su SKY Sport mentre Fiorentina Verona sarà trasmessa in Diretta Streaming su DAZN.

Alle 21:45 si gioca al San Paolo l’altro big match di giornata che vale un posto per l’Europa League tra Napoli e Milan.

Le due squadre sono in ottima forma ed in lotta per il 5° posto insieme alla Roma.

Il Napoli di Gattuso è quinto a pari merito coi giallorossi mentre il Milan di Pioli insegue a -2.

Il Milan di Pioli è in grande forma e ha battuto in successione Roma, Lazio e Juventus.

Anche il Napoli di Gattuso gode di ottima forma e sin qui le ha vinte tutte dalla ripresa del campionato a parte la sconfitta di Bergamo contro l’Atalanta.

Napoli Milan sarà trasmessa in Diretta Tv in esclusiva su Sky Sport e promette gol e spettacolo!

Il posticipo di lunedì 13 luglio che chiude la 32° Giornata di Serie A è Inter Torino che sarà trasmessa in diretta tv su Sky.

L’Inter di Conte dopo i due passi falsi ha perso il 3° posto venendo superata anche dall’Atalanta.

I nerazzurri dopo essere stati sconfitti in casa dal Bologna domenica scorsa hanno pareggiato giovedì a Verona per 2 a 2 nel turno infrasettimanale.

La squadra di Conte deve tornare alla vittoria se vuole lottare per il 2° posto in classifica che dista al momento 3 punti.

Programma partite 31° Giornata Serie A in Diretta TV su Sky e DAZN:

Sabato 11 Luglio:

17.15 Lazio-Sassuolo – Sky Sport Serie A, Sky Sport 252, Sky Go

19.30 Brescia-Roma – Sky Sport Serie A, Sky Sport 251, Sky Go

21.45 Juventus-Atalanta – DAZN1, DAZN

Domenica 12 Luglio:

17.15 Genoa-SPAL – DAZN1, DAZN

19.30 Cagliari-Lecce – Sky Sport Serie A, Sky Sport 252, Sky Go

19.30 Fiorentina-Verona – DAZN1, DAZN

19.30 Parma-Bologna – Sky Sport 253, Sky Go

19.30 Udinese-Sampdoria – Sky Sport 254, Sky Go

21.45 Napoli-Milan – Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A, Sky Sport 251, Sky Sport 255, Sky Go

Lunedì 13 Luglio:

21.45 Inter-Torino – Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A, Sky Sport 251, Sky Sport 255, Sky Go

