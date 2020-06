Zanardi, bollettino 18: “Temiamo per vista e respirazione”

Il bollettino medico delle 18 proveniente dal policlinico di Siena ci aggiorna sulle condizioni di Alex Zanardi. L’atleta classe 1966 è purtroppo stato vittima di un brutto incidente mentre gareggiava sulla statale 146 con la sua handbike e si è scontrato contro un autotreno. Mentre le autorità cercano di capire cosa sia successo e che tipo di responsabilità ci siano e a chi addebitarle, il resto del mondo si concentra sulla cosa più importante: la salute di Zanardi

Zanardi: bollettino delle 18

L’ultimo bollettino rilasciato da Le Scotte, informa che non ci sono particolari variazioni da stamattina ma si teme che ci possano essere dei danni al setto nasale e alla vista dell’ex pilota. D’altra parte, però, i medici si dicono fiduciosi per via del suo fisico allenato. Infatti, nemmeno il gravissimo incidente del 2001 che gli ha causato l’amputazione di entrambe le gambe ha impedito a Zanardi di fare sport.

Ecco il bollettino:

“Il paziente, sottoposto ad un delicato intervento neurochirurgico nella serata del 19 giugno, e successivamente trasferito in terapia intensiva, ha parametri emodinamici e metabolici stabili. È intubato e supportato da ventilazione artificiale mentre resta grave il quadro neurologico. Alcuni dettagli, come il fisico allenato, ci regalano fiducia ma rischia di avere conseguenze alla vista e alla respirazione”

A noi piace, però, credere che andrà tutto per il meglio e che Zanardi riesca a fargliela vedere anche a questo orribile anno 2020, con la sua forza incredibile ed il suo fisico allenato. Nel frattempo, noi rimaniamo in attesa di nuove notizie.

