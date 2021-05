Voti e Pagelle Napoli-Udinese 5-1: altro poker e Champions sempre più vicina per i partenopei. Friulani ormai in vacanza

Voti e Pagelle Napoli-Udinese: termina 5-1 la sfida del Diego Armando Maradona, valevole per la 36° giornata di campionato in Serie A, tra i partenopei di Gennaro Gattuso e i friulani di Luca Gotti. A decidere il match sono le reti di Zielinski, Fabian Ruiz ed Okaka nel primo tempo e Lozano, Di Lorenzo ed Insigne nella ripresa.

Dopo la roboante vittoria di sabato pomeriggio contro lo Spezia di Vincenzo Italiano, il Napoli di Gennaro Gattuso batte 5-1 l’Udinese di Luca Gotti e, in attesa di Atalanta-Benevento e Torino-Milan di domani, sale momentaneamente al 2° posto in classifica a quota 73 punti. I friulani, ormai salvi, restano invece fermi in 11° posizione a quota 40. A decidere il match del Diego Armando Maradona sono le reti di Zielinski, Fabian Ruiz ed Okaka nel primo tempo e Lozano, Di Lorenzo ed Insigne nella ripresa. Grazie a questo successo gli azzurri compiono un bel passo verso la qualificazione alla prossima Champions League.

Voti e Pagelle Napoli-Udinese 5-1, 36° giornata Serie A 11-05-2021.

Voti e Pagelle Napoli-Udinese 5-1: migliori e peggiori

MIGLIORI NAPOLI

Zielinski 7: come con lo Spezia, anche stasera si rende protagonista di un gol e un assist. Il polacco finisce per l’ennesima volta nella lista dei migliori in campo e questo, ormai, non ci sorprende più. Prezioso.

Osimhen 6.5: il gol stasera non arriva, ma il lavoro che svolge per la squadra è encomiabile. L’azione che porta all’1-0 di Zielinski la comincia lui e poco dopo è Bonifazi a negargli la gioia della rete. Come detto, gli manca il gol, ma la piena sufficienza non è in discussione. Rinato.

Fabian Ruiz 6.5: rispetto alla scialba prova di sabato, lo spagnolo stasera è sicuramente più in vena, Passaggi sempre precisi e un fantastico gol di sinistro sul quale Musso non può arrivare. Per l’ex Betis Siviglia si tratta del 3° gol in campionato. Preciso.

PEGGIORI NAPOLI

Manolas 5.5: gioca in maniera attenta e pulita, ma al 41′ lascia troppa libertà ad Okaka che si gira e di sinistro batte l’incolpevole Meret. Commette solo questo errore, ma tanto basta per farlo finire nella lista dei peggiori. Più attento la prossima volta Kostas.

Migliori e Peggiori Udinese

MIGLIORI

Bonifazi 6.5: giocare contro Osimhen non è facile per nessun difensore, ma l’ex Spal tiene bene ed evita che il nigeriano possa far male. Sui gol incassati non ha colpe. Attento.

De Paul 6: corre, lotta e crea. L’argentino è, senza alcun dubbio, l’uomo in più della squadra di Luca Gotti. Sua l’iniziativa dalla quale nasce il 2-1 di Okaka. Nel secondo tempo, visto il pesante svantaggio, si vede meno. Promosso.

Okaka 6: il gol alla fine del primo tempo tiene a galla i suoi che però cadono nella ripresa sotto i colpi di un Napoli nettamente più forte. Ariete.

PEGGIORI

Wallace 5: si vede solo al 54′, quando Gotti lo richiama in panchina dopo una prova a dir poco anonima. Chi l’ha visto?

Pereyra 4.5: Okaka fa la sua parte, l’ex Watford e Juventus, no. Bocciato.

Musso 4: esclusi i gol di Fabian Ruiz ed Insigne, sugli altri 3 gol del Napoli avrebbe potuto fare meglio. Il portiere dei friulani oggi è sicuramente il peggiore dei 22 in campo. Pessimo.

