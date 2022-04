Voti e Pagelle Spezia-Inter 1-3: continua la striscia di vittorie per i nerazzurri

Termina con il risultato di 1 a 3 in favore dei nerazzurri il match tra Spezia e Inter. Spezia guardingo sin dalle prime battute ma pronto a creare gioco e ripartire in contropiede una volta recuperato il pallone; Inter invece determinata a portare a casa tre punti fondamentali, con un palleggio paziente che ha portato i suoi frutti. Primo e secondo tempo caratterizzati da un andazzo comune con l’Inter a tenere il pallino del gioco e lo Spezia pronto a ripartire; manovra dei nerazzurri che non trova sbocco fino al minuto 31 quando Brozovic scodella in area di rigore per D’ambrosio che, molto saggiamente, fa da sponda per lo stesso croato che conclude a rete. Il match continua con il possesso nerazzurro ben coperto dalla fase difensiva bianconera, fino a quando, al 73′, Lautaro trovo il tocco vincete su assist del solito Perisic. Partita che sembra in cassaforte per la banda di Inzaghi, tuttavia il destro di Maggiore, al minuto 88, accorcia le distanze facendo tremare il popolo interista; paura che dura giusto qualche minuto poiché il goal di Sanchez al minuto 94 chiude definitivamente l’incontro.

Migliori e Peggiori Spezia

MIGLIORI

Maggiore 6,5: partita di grande quantità, trova anche il goal della speranza che tuttavia serve a poco.

Manaj 6: aiuta molto i suoi compagni con tanto lavoro sporco, tenta anche qualche spunto ma oggi la difesa avversaria era fin troppo tosta per lui.

Bastoni 6: poca roba in fase offensiva ma contiene in modo egregio Dumfries.

PEGGIORI

Nzola 4: non meriterebbe neanche il voto poiché la sua partita dura pochissimo a causa di un orecchino che non riesce a togliere, assurdo che Thiago Motta abbia dovuto sprecare praticamente due cambi per la sua negligenza.

Gyasi 5: mai in partita, non tocca quasi mai la palla.

Kovalenko 5: partita con poca intensità e cattiveria agonistica.

Migliori e Peggiori Inter

MIGLIORI

Lautaro 7,5: entra con la giusta determinazione e al momento giusto firma prima il goal e successivamente l’assist: assetato.

Brozovic 7: goal che sblocca le danze e direttore d’orchestra per tutto il match.

D’ambrosio 6,5: fase difensiva praticamente perfetta e assist al bacio, da pivot, per il destro di Brozovic.

Sanchez 6,5: entra con la giusta carica e si vede, suo il goal che chiude la partita.

PEGGIORI

Dumfries 5: troppa paura di sbagliare che in più di un’occasione diventa un freno per la manovra nerazzurra.

Correa 5,5: cerca di incidere svariando su tutto il fronte ma manca di intensità e finisce per intasare gli spazi.