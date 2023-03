Voti e pagelle Napoli-Lazio 0-1: un super Vecino sbanca il Maradona e porta i tre punti ai biancocelesti

Voti e pagelle Napoli-Lazio 0-1, la squadra di Maurizio Sarri vince al Maradona grazie ad una rete di Vecino. Seconda sconfitta stagionale per gli azzurri che sono stati meno brillanti del solito.

Un inizio marzo davvero terribile per il Napoli. La squadra di Luciano Spalletti viene sconfitta, per la prima volta, in casa contro la Lazio. I biancocelesti, fin dal primo tempo, hanno subito dimostrato un ordine perfetto in difesa. I capitolini hanno messo immediatamente in difficoltà il Napoli che ha davvero faticato per poter farsi vedere nell’area avversaria.

Ci è voluto un intervento di un super Di Lorenzo ad evitare la rete del vantaggio da parte degli ospiti. Nel secondo tempo il Napoli cambia registro e si mostra davvero più incisivo. Poi, però, qualche errore di distrazione ha portato Osimhen ad essere meno spettacolare del solito. Sempre la solita partita di grande intensità per il nigeriano che questa volta non ha trovato il feeling con il gol.

In quello che sembrava essere il miglior momento dei padroni di casa, arriva la rasoiata di Vecino che batte Meret e gela il Maradona. La Lazio va in vantaggio dopo minuti di grande sofferenza e dominio azzurro. Il Napoli ci prova in ogni maniera ma la difesa biancoceleste è molto abile nel contrastare ogni tipo di attacco. Provedel si mostra davvero provvidenziale sull’attracco azzuro.

I biancocelesti avrebbero addirittura la possibilità di raddoppiare quando Milinkovic-Savic, su punizione, accarezza il palo. Triplice fischio e la Lazio ritorna a vincere, dopo quasi otto anni, al Maradona. Serata subito da archiviare per il Napoli.

Pagelle Napoli

Migliori

Di Lorenzo 6,5

Davvero un grande miracolo quando salva sulla linea il colpo di testa di Vecino, nei primi minuti del primo tempo. Si dimostra anche abile su Zaccagni e ci mette la solita grinta da capitano. Instancabile e riesce a farsi vedere anche nei momenti difficili.

Osimhen 6

Oggi un po’ sottotono, come l’intera squadra. Ciò che è mancato, oltre al gol, è stato il suo mordente e la sua intensità che lo hanno sempre contraddistinto. Gli arrivano davvero pochi palloni giocabili e si fa subito prendere dal troppo nervosismo, beccandosi anche l’ammonizione. Ha fatto quel che poteva ma ci sono state serate migliori per lui.

Peggiori

Zielinski 5

Oggi davvero irriconoscibile in campo. Se da un lato si dimostra furbo quando riesce a procurarsi diversi spazi per andare al tiro, dall’altro lato non riesce proprio ad incidere nell’impostazione di gioco. Smorza la conclusione sul bel colpo di tacco da parte di Osimhen.

Lobotka 5

E se anche lo slovacco gioca male, vuol dire che è mancato la parte integrante del gioco. Negli spazi stretti della Lazio soffre tantissimo. L’attacco biancoceleste riesce sempre ad arginarlo e a marcarlo in maniera quasi asfissiante.

Pagelle Lazio

Migliori

Vecino 7,5

Già nel primo tempo si era dimostrato davvero pericoloso e Di Lorenzo, sulla linea, gli ha negato la gioia del gol. Ha dovuto attendere solo una ripresa con una silurata che ha battuto Meret e ha regalato tre punti pesantissimi alla propria squadra. L’ha rimessa Vecino.

Hysaj 7,5

L’ex della partita è sempre una spina nel fianco. Riesce a contrastare un già spento Lozano e riesce a macinare chilometri di campo e a recuperare tantissimi palloni. Davvero una serata da incorniciare per l’albanese. Tanta grinta e tanto impegno che gli hanno portato anche a delle conclusioni davvero pericolose.

Patric 7,5

L’ammonizione al ventesimo minuto poteva pesare come un macino ma, in realtà, non si è fatto coinvolgere, giocando una partita davvero ordinata. Riesce a leggere in anticipo ogni tipo di conclusione e non si fa sopraffare dallo strapotere fisico di Osimhen. Cresce ancora di più nel secondo tempo.

Peggiori

Nessuno