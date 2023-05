Voti e pagelle Napoli-Inter 3-1: Spalletti le batte tutte

Nerazzurri che escono sconfitti dallo stadio San Paolo e interrompono, così, la striscia di successi in campionato

Match che sin dalle prime battute vede il Napoli giocare il suo solito calcio, brillante, fatto di palleggio continuo e uno contro uno; Inter che invece si posiziona bassa per giocare di ripartenza. Nonostante l’approccio opposto delle formazioni la partita rimane comunque in equilibrio, senza particolari occasioni pericolose da ambo le parti. Uno dei passaggi chiave avviene al 41′ quando Gagliardini, molto ingenuamente, si fa espellere per doppia ammonizione dopo esser stato richiamato alla calma in modo ripetuto da compagni e allenatore. A quel punto il baricentro dell’Inter diventa ancora più basso e le ripartenze molto difficili da orchestrare. Dopo un lungo possesso palla al 67′ è Zambo Anguissa a mettere a segno la rete del vantaggio per gli azzurri. Tuttavia, i nerazzurri si ricompattano e al minuto 82 riescono a reagire con la rete di Lukaku. Sembra possa essere la beffa per i campani; ma il cuore di capitan Di Lorenzo è grande e con un goal da cineteca riporta in vantaggio i suoi. Infine, ci pensa Gaetano, al 94′, a chiudere definitivamente i giochi.

Spalletti sempre più uomo copertina di questo Napoli tricolore; con questa vittoria riesce a battere almeno una volta tutte e diciannove le squadre di Serie A nello stesso campionato. Nerazzurri che invece, in un momento di forma ottimale, devono rallentare bruscamente ma che già da mercoledì avranno la possibilità di mettersi alle spalle il match del San Paolo nella finale di Coppa Italia contro la Fiorentina.

Migliori e Peggiori Napoli

MIGLIORI

Zambo Anguissa 8: goal e assist, ma soprattuto vera e propria montagna insormontabile in mezzo al campo.

Di Lorenzo 7,5: costante presenza di gamba e di cuore; nel momento chiave piazza una perla sotto al sette.

Zielinski 7: palleggio, corsa, dribbling: giocatore totale.

Lobotka 7: motore di questa squadra; gestisce tempi e ritmi a suo piacimento.

PEGGIORI

Raspadori 5: si fa scippare il pallone, troppo facilmente, in occasione del vantaggio nerazzurro; inoltre, commette molti errori banali.

Juan Jesus 5: ingenuo sul goal di Lukaku.

Migliori e Peggiori Inter

MIGLIORI

Lukaku 6,5: lotta per tutto il match come un leone; riesce anche a mettere a segno la rete del momentaneo pareggio.

Barella 6,5: come sempre si trova in tutte le zone calde del campo, gestendo con sapienza ogni tocco.

Dimarco 6: entra e porta nuova spinta sulla fascia, suo l’assist per la rete del belga.

PEGGIORI

Gagliardini 4: poco da dire sul suo match; lascia i suoi in dieci nel modo più ingenuo possibile.

Acerbi 5: entra per dare solidità ai suoi, in fase difensiva, ma il risultato è opposto.

Correa 5: prima dell’espulsione, sembra un pesce fuor d’acqua; paradossalmente migliora quando i suoi si ritrovano con l’uomo in meno ed è costretto a giocare da mezzala.