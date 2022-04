Voti e pagelle Napoli-Fiorentina 2-3: impresa Viola, gli azzurri inciampano in casa

Voti e pagelle Napoli-Fiorentina 2-3. Gli azzurri non vincono e sono quasi fuori dalla lotta per lo scudetto. Impresa per la squadra di Vincenzo Italiano che sogna sempre più in grande.

Il Napoli non sfrutta l’occasione che aveva a disposizione. Dopo la vittoria dell‘Inter ed in attesa del Milan, gli azzurri erano chiamati alla vittoria nella partita contro la Fiorentina che veniva da tanti risultati utili consecutivi. Invece, la squadra di Luciano Spalletti ha sbattuto contro I Viola che è riuscita ad imporsi al Maradona.

Gonzalez, Ikoné e Cabral hanno firmato il tris per la squadra di Vincenzo Italiano che adesso può sperare nell’Europa. A nulla sono valsi i gol di Mertens e quello di Osimhen con gli azzurri che ritornano alla sconfitta tra le proprie mura domestiche dopo il successo contro l’Udinese. Adesso lo scudetto diventa una chimera.

Napoli-Fiorentina, trentaduesima giornata Serie A 10-4-2022.

Pagelle Napoli

Migliore

Mertens 6,5

Ancora una volta, come a Bergamo, Mertens ci mette lo zampino. Entra nel secondo tempo ma stravolge completamente la partita, dando grande fantasia lì in avanti. Con un bel tiro batte Terracciano e sigla il momentaneo pareggio. Anche in campo si fa sentire ma, nonostante la sua fame agonistica, il risultato non cambia.

Peggiori

Zielinski 4,5

Un completo fantasma nel primo tempo. Non si fa mai vedere nella costruzione del gioco. Un giocatore che sta avendo un involuzione nelle ultime partite. L’unica cosa positiva che riesce a fare è un passaggio al bacio per Osimhen che però non insacca in rete. Novanta minuti senza infamia e senza gloria.

Fabian Ruiz 5

Il centrocampista spagnolo non ha ancora recuperato del tutto la sua forma ottimale. Un primo tempo davvero di poca intensità. Il giocatore si fa trovare impreparato su alcune letture di gioco e lento in alcune manovre. Ha un’occasione davanti alla porta ma preferisce passare al compagno senza tirare. Nel secondo tempo lascia spazio a Mertens.

Koulibaly 5

E se neanche il Comandante è in partita, vuol dire che davvero c’era qualcosa che non andava oggi in campo. La sicurezza che ha dimostrato nelle altre partite, oggi il difensore non l’ha fatto vedere. Cabral gli crea non qualche problema e Rrahmani viene in suo aiuto, raddoppiando su di lui. Sull’ 1-3 non copre in tempo.

Migliore

Nessuno

Pagelle Fiorentina

Peggiore

Nessuno

Migliore

Igor 7

Pazzesco il giocatore dei Viola. Il suo gol è di gran fattura e Ospina rimane completamente immobile. Semina panico nella difesa azzurra e fa ciò che vuole nella confusione azzurra. Il brasiliano fa soffrire sia Osimhen che Politano. Partita molto fisica la sua.

Nico Gonzalez 7

Molto positiva anche la partita dell’argentino che apre le danze e sblocca subito il match al Maradona. Gol ed assist anche per il 2-1 in una partita davvero indimenticabile per lui. In campo si sacrifica anche in fase di disimpegno. Tra i migliori della squadra di Vincenzo Italiano.

Cabral 6,5

L’attaccante conclude il tris dei toscani. Un tiro a giro davvero angolatissimo che il portiere azzurro non avrebbe mai potuto parare. Si becca un giallo per essersi tolto la maglietta durante l’esultanza ma in quel momento è l’ultimo dei suoi problemi. Un duello di grande qualità sia contro Koulibaly che Rrrahmani dove il brasiliano ha sempre la meglio.