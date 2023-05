Voti e pagelle Napoli-Fiorentina 1-0: prima vittoria da campioni d’Italia per gli azzurri, Osimhen miglior marcatore africano in Serie A

Voti a pagelle Napoli-Fiorentina: un rigore di Osimhen consegna i tre punti al Napoli. Il nigeriano ne aveva sbagliato anche uno prima.

Oggi è la giornata ufficiale della festa azzurra. Il Napoli, dopo aver vinto lo scudetto ad Udine, si ritrova per festeggiare tra le propria mura domestiche. Il Maradona è quello delle grandissime occasioni: tutto sold out e stracolmo di bandiere e sciarpe azzurre. Gli azzurri vengono accolti con grande entusiasmo dai propri supporters per una stagione davvero strepitosa.

Nella fossa dei leoni azzurri entra la Fiorentina che non ha di certo intenzione di farsi abbindolare dal clima di gioia ma vuole giocare come solo le squadre di Vincenzo Italiano sanno fare. Il Napoli, invece, cerca di non rilassarsi troppo ma di continuare comunque a collezionare punti. Ed infatti i Viola entrano col giusto piglio nella partita con conclusioni pericolose che Gollini, oggi titolare, deve neutralizzare.

Il Napoli si fa vedere ma non riesce mai ad essere del tutto preciso davanti alla porta con Osimhen che è scatenato più che mai. Nella ripresa, partenza sprint per gli azzurri che riescono a procurarsi un calcio di rigore dopo un fallo di Amrabat su Lobotka ma il nigeriano fallisce. L’attaccante del Napoli, però, ha voglia di segnare.

Altro fallo in area, questa volta su Kvara, altro calcio di rigore. Osimhen ha un secondo gettone e questa volta non sbaglia e segna l’1-0. Lo stadio esplode di felicità ed esulta ancora di più. Dopo i tre minuti di recupero, parte la festa che durerà diversi mesi.

Pagelle Napoli

Migliori

Osimhen 7,5

La voglia c’è e tanta. Lotta su ogni pallone, all’inizio del primo tempo un po’ di frustrazione per non essere servito speso. Il record come miglior marcatore africano della Serie A è una grande onorificenza. Il rigore fallito lo ha spazientito ma ha la possibilità di tirarne ancora un altro. Questa volta non sbaglia e batte Terracciano. Lo stadio urla il suo nome e supera Weah.

Gollini 7

Dopo l’Atalanta, ritorna titolare. Diventa il peggior nemico di Jovic quando riesce a neutralizzare una sua conclusione. Si supera quando Ostigard pasticcia e perde la palla a metà campo, il portiere azzurro ci mette una pezza. Bravissimo anche nei minuti finali su Ikone. Partita più che convincente.

Lobotka 7

Già uno dei migliori centrocampisti del Napoli ma oggi si è superato. Come un falco quando Amrabat perde palla, e molto furbo nel farsi atterrare dall’avversario. Si guadagna un calcio di rigore ma riesce comunque a recuperare tantissimi palloni. Irrinunciabile per la sua squadra.

Peggiori

Nessuno

Pagelle Fiorentina

Migliori

Terracciano 7

Bravissimo nell’ipnotizzare Osimhen e nel capire la traiettoria del suo rigore. Sempre molto reattivo quando un toro scatenato come l’attaccante del Napoli si fa vedere davanti alla porta. Sul secondo rigore non può fare nulla, Osimhen lo batte nello stesso lato del primo.

Terzic 6,5

Sempre una spina nel fianco per la difesa azzurra. Tutte le conclusioni partono da lui, sia personali che assist diretti al suo compagno di reparto. Gli manca la precisione davanti alla porta ma merito anche di un grande Gollini.

Jovic 6,5

La voglia di segnare è davvero tanta e si vede. Ora che Cabral è infortunato, Italiano gli affida le redini dell’attacco e il serbo vuole rifarsi. Riesce a fare una partita discreta contro i campioni d’Italia, anche se non trova nessuna rete.

Peggiore

Amrabat 5

Davvero ingenuo quando perde palla e poi atterra Lobotka, causando un calcio di rigore. Da un giocatore del genere ci si aspettava più lucidità. Non riesce mai ad imporre le sue giocate contro l’attentissima difesa azzurra.