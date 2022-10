Voti e Pagelle Inter-Salernitana 2-0: nerazzuri solidi

L’Inter continua la sua corsa in campionato e mette altro fieno in cascina

Primo tempo che vede gli uomini di Inzaghi partire forte; con un giro palla ritmato i nerazzurri creano azioni interessanti e al 14’ riescono a sbloccarla grazie al destro all’angolino basso di Lautaro. Il match non varia nella forma con l’Inter a creare e la Salernitana a tentare di far male in ripartenza. Il secondo tempo segue lo stesso filone del primo e al minuto 59 i nerazzurri mettono la partita in ghiaccio con la rete di Barella. Nell’ultima mezz’ora Calhanoglu e compagni gestiscono in modo ottimale il possesso palla, rischiando praticamente nulla fino al triplice fischio finale.

Inter che trova così il secondo successo di fila in campionato, dimostrando, ancora una volta, maturità, compattezza e determinazione nel portare a casa i 3 punti.

Migliori e Peggiori Inter

MIGLIORI

Lautaro 7,5: momento di forma straordinario per l’attaccante argentino, anche oggi a segno. Pilastro dell’attacco nerazzurro.

Barella 7,5: gamba ritrovata con tanto di fiuto del goal in aggiunta.

Calhanoglu 7: la sua versione da regista è a dir poco sbalorditiva, gestisce la palla come se fosse un veterano del ruolo.

Dimarco 6,5: la fascia sinistra ormai è di sua proprietà, con il piede che si ritrova è una risorsa fondamentale per il gioco di Inzaghi.

Dumfries 6,5: spinta costante e continua, spina nel fianco per la difesa della Salernitana.

PEGGIORI

Nessuno.

Migliori e Peggiori Salernitana

MIGLIORI

Kastanos 6,5: gioca una partita di sostanza in mezzo al campo, nel primo tempo impensierisce anche Onana con una conclusione velenosa.

Mazzocchi 6: nonostante l’avversario scomodo su cui difendere (Dumfries) non disputa un cattivo match. Cerca, quando possibile, di essere pericoloso con le sue incursioni.

Candreva 6: partita generosa ma non incisiva.

PEGGIORI

Pirola 5: ingenuo sulla rete di Barella.

Daniliuc 5: sempre in difficoltà; rischia grosso nel primo tempo commettendo un fallo che poteva costargli il secondo giallo.