Voti e pagelle Inter-Milan 1-0: tripudio nerazzurro

I nerazzurri vincono anche il ritorno della semifinale di Champions e staccano il pass per la finale di Istanbul

In un San Siro vestito a festa, sono gli uomini di Inzaghi ad avere la meglio; match compassato, dove lo spettacolo non prevale ed entrambe le squadre si ritrovano imbrigliate in un vortice di emozioni contrastanti. Il Milan parte forte cercando di mettere alle corde i nerazzurri e riaprire, così, la questione qualificazione; ma i nerazzurri sono compatti e riescono a gestire i cugini con relativa tranquillità. Con il passare dei minuti gli uomini di Inzaghi prendono confidenza e riescono, con regolarità, a presentarsi nell’area rossonera. Di occasioni limpide c’è poca traccia da ambo i lati e quelle poche che arrivano non riescono ad impensierire Onana e Maignan. Il possesso palla degli uomini di Pioli è sempre più sterile e le ripartenze dell’Inter non riescono ad essere taglienti. Tuttavia, dopo una lunga fase di stallo ci pensa Lautaro, al 74′, a sferrare il gancio decisivo che manda in visibilio il popolo nerazzurro.

Inter che riesce ad ottenere la finale di Champions grazie ad un Inzaghi super; il tecnico piacentino, dopo aver vissuto un periodo della stagione a dir poco complicato, è riuscito a mettere in carreggiata i suoi ottenendo dei risultati importanti. Dall’altra parte il dolore è grande, il percorso rossonero è stato esaltante; tuttavia, uscire di scena con i cugini rende tutto molto amaro.

Migliori e Peggiori Inter

MIGLIORI

Lautaro 7,5: partita tosta, lotta su tanti palloni e anche se non sempre ha la meglio non molla mai un centimetro. Manda in delirio il suo popolo con la rete della sicurezza.

Dzeko 7: pulisce e smista una quantità di palloni incredibile. Regista avanzato.

Acerbi 7: sembra sia inesauribile; gioca dal primo all’ultimo minuto con la stessa intensità. Insuperabile.

Calhanoglu 7: prezioso a dir poco; occupa tutti i ruoli del centrocampo con una facilità disarmante.

Barella 7: corre per tutto il campo; fase difensiva o fase offensiva poca importa, lui c’è.

Lukaku 7: basta il suo ingresso per intimorire la difesa avversaria. Da subito incisivo con la sua protezione del pallone che fa prendere fiato ai suoi. Inoltre, determinate è il suo apporto nel goal vittoria.

PEGGIORI

Nessuno.

Migliori e Peggiori Milan

MIGLIORI

Tonali 6,5: primo tempo di un’intensità unica, cala nella ripresa. Ma tutto sommato gioca un grandissimo match; combattivo fino all’ultimo secondo.

Thiaw 6,5: molto attento e pulito; ingabbia Lautaro in modo eccelso.

Maignan 6: meriterebbe anche di più se non fosse per il goal subito sul suo palo, per il resto è il solito, eccezionale, portiere che conosciamo. Finché può tiene a galla i suoi.

PEGGIORI

Diaz 4,5: praticamente anonimo, tocca pochi palloni con giocate semplici.

Kalulu 5: troppo ingenuo sul goal subito; si fa attrarre dal pallone dimenticandosi dell’avversario.

Giroud 5: non crea pericoli; tuttavia, la quantità di palloni giocabili che gli arriva è davvero irrisoria. Nonostante ciò, da uno come lui ci si aspettava qualcosa di più anche sul piano del carisma.