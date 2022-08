Voti e Pagelle Inter-Cremonese 3-1: i nerazzurri rialzano la testa

L’Inter batte la Cremonese per 3 a 1 e mette nel mirino il derby di sabato. Prestazione dei nerazzurri solida ma con delle sbavature ancora importanti; per quanto riguarda gli ospiti arriva la quarta sconfitta di fila ma, nonostante ciò, disputano una gara tutt’altro che da gettare

La serata di San Siro si apre con delle voci importanti che riguardano il mercato nerazzurro, tutto ciò non intacca però la concentrazioni degli uomini di Inzaghi che si impongono sulla Cremonese e portano a casa i tre punti. Il primo tempo si apre con l’Inter determinata a sbloccare subito il risultato e così, dopo 12 minuti di gioco, è Correa a muovere il punteggio con un tocco sotto porta. Nonostante la partenza sprint i padroni di casa non spingono sull’acceleratore lasciando alla Cremonese la possibilità di manovrare il pallone; la superiorità tecnica dei nerazzurri è però evidente infatti, al 38′, viene a galla con Barella che piazza di destro, al volo la rete del raddoppio. Il tenore della gara si mantiene lo stesso anche nella ripresa. Il match viene chiuso definitivamente da un gran diagonale di Lautaro al 76′ minuto. Il parziale per gli ospiti viene addolcito, al minuto 90, da un fantastico destro a giro da parte di Okereke che non lascia scampo ad Handanovic.

Nerazzurri che tutto sommato disputano una gara intelligente, dando l’impressione di voler conservare le energie per il derby del prossimo turno. La Cremonese, invece, nonostante la sconfitta esce dal Meazza a testa alta, con la consapevolezza che dopo il rodaggio di questo inizio di campionato sia arrivato il momento di cominciare a mettere fieno in cascina.

Migliori e Peggiori Inter

MIGLIORI

Barella 8: oltre alla solita partita di quantità dà il via all’azione del vantaggio e firma con uno spettacolare tiro al volo il goal del raddoppio.

Martinez 7: entra con la sua solita grande carica agonistica; inoltre, mette la firma sul match chiudendo i giochi.

Calhanoglu 7: assist e tanto lavoro funzionale.

Correa 6,5: ha il merito di portare i suoi in vantaggio trovandosi nel posto giusto al momento giusto.

Dumfries 6,5: la fascia destra è sempre più sua; grande intensità e corsa continua.

PEGGIORI

Nessuno.

Migliori e Peggiori Cremonese

MIGLIORI

Okereke 6,5: mette grande intensità in tutte le sue giocate e pone, inoltre, la firma sul goal della bandiera e che goal.

Aiwu 6: gioca una partita solida e attenta.

Dessers 6: trova poco spazio a causa del muro nerazzurro, nonostante ciò non si perde d’animo spaziando su tutto il fronte.

PEGGIORI

Pickel 5: troppo leggero in più occasioni, si fa letteralmente mangiare da Lautaro sul goal del 3 a 0.

Bianchetti 5,5: troppe imprecisioni in una serata in cui non si può sbagliare.