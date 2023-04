Voti e pagelle Inter-Benfica 3-3: Euro Inzaghi

I nerazzurri pareggiano 3 a 3 contro il Benfica e ottengono il pass per la semifinale

Gli uomini di Inzaghi si ritrovano ancora una volta in Champions; il pari, maturato solo sul finale di gara, nulla toglie alla prestazione dell’Inter: solida, ficcante ed efficace. Il Benfica tenta, con il possesso palla, a scardinare la difesa avversaria ma i nerazzurri si fanno trovare pronti, gestendo molto bene lo spazio. Allo stesso tempo la squadra di Inzaghi cerca di imbastire azioni offensive, ottenendo anche buoni risultati. Il match è comunque amministrato con estrema saggezza dai nerazzurri, eccezion fatta per gli ultimi dieci minuti di gioco in cui un calo d’attenzione, fisiologico, fissa il risultato sul pari. Le reti portano le firme di: Barella (I) 14′; Aursnes (B) 38′; Martinez (I) 65′; Correa (I) 78′; Silva (B) 86′; Musa (B) 95′.

Felicità estrema per i nerazzurri che ottengono un risultato incredibile; ma soprattutto nel loro cammino incroceranno i cugini rossoneri, dando vita, dopo vent’anni, ad una semifinale di Champions tutta italiana e milanese.

Migliori e Peggiori Inter

MIGLIORI

Lautaro 8: tanto lavoro sporco e rete da vero bomber.

Barella 8: corsa infinita; copre con determinazione tutti gli spazi e come se non bastasse mette a segno la rete del vantaggio.

Brozovic 7: detta i tempi di gioco in modo impeccabile.

Dimarco 7: pulito, preciso e concentrato.

Mkhitaryan 7: qualità e quantità al servizio della squadra.

PEGGIORI

Dzeko 5,5: spento e un po’ egoista.

Migliori e Peggiori Benfica

MIGLIORI

Aursnes 6,5: fa legna, specie nel primo tempo, firmando anche il momentaneo pareggio.

Silva 6,5: tutti i “possessi” passano da lui; un vero e proprio regista avanzato. Lesto sulla rete che accorcia le distanze.

PEGGIORI

Ramos 4,5: totalmente anonimo.

Joao Mario 5: corre a vuoto, non trovando mai il varco giusto.

Otamendi 5,5: molla totalmente sul finale, non propriamente lo spirito ideale per un Capitano.

Gilberto 5,5: soffre maledettamente le incursioni nerazzurre.