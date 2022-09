Voti e Pagelle Inter-Bayern Monaco 0-2: netta superiorità dei tedeschi

I bavaresi sbancano San Siro per due reti a zero, mostrando: forza, velocità e concretezza

Match caratterizzato del pressing asfissiante del Bayern Monaco che in più di un’occasione porta a errori della retroguardia nerazzurra; nonostante ciò l’Inter cerca di tenere botta e un buon Onana riesce a più riprese a mantenere la porta inviolata. Tuttavia, al minuto 25 ci pensa Mané a firmare il goal del vantaggio per i tedeschi. Il tenore della partita non cambia è un’Inter impaurita non riesce a rialzare la testa. Nella ripresa la squadra di Inzaghi sembra, però, voglia reagire, portando una pressione più alta e imbastendo trame più pericolose; nonostante ciò il Bayern risulta sempre pericolosissimo infatti con una bella combinazione, che vede protagonista il solito Mané, arriva il goal del raddoppio al minuto 65, determinante la sfortunata deviazione di D’ambrosio. L’ultimo squillo a pochi minuti dal novantesimo è di Correa che su un intercetto di Gagliardini si divora, davanti la porta, il goal che poteva riaccendere le speranze nerazzurre.

Partita che lascia poco spazio a commenti o letture particolari; il divario tra le due squadre ad oggi è netto ed evidente. Inzaghi dal canto suo ha tanto su cui lavorare ma anche riflettere, soprattutto per alcune scelte che nelle ultime uscite hanno lasciato spazio a critiche; urge trovare delle alternative al suo caro 3-5-2 e nuove idee di gioco.

Migliori e Peggiori Inter

MIGLIORI

Mkhitaryan 6,5: avvio lento per l’armeno che riesce a crescere nel secondo tempo; quasi tutte le azioni pericolose dell’Inter partono dalle sue giocate.

Dzeko 6,5: lotta e pulisce numerosi palloni; nonostante il pressing asfissiante avversario ne esce quasi sempre in grande stile.

Onana 6,5: come esordio non c’è male; in una serata dura si diletta in numerose parate. Rischia la grande papera nel secondo tempo ma gli Dei del calcio lo graziano e lui ringrazia.

PEGGIORI

Correa 4: dovrebbe divorarsi il campo invece il suo atteggiamento è davvero criptico; sbaglia clamorosamente un goal sotto porta che poteva regalare dei minuti infuocati.

Dumfries 5: impaurito; non prova mai la giocata, quando ha la palla nei piedi si limita a tornare indietro.

Migliori e Peggiori Bayern Monaco

MIGLIORI

Sané 8: vera spina nel fianco, gioca tra le linee in maniera sublime non lasciando punti di riferimento. Un goal fatto e uno “procurato”: indomabile.

Muller 7: in tutte le azioni dei bavaresi c’è il suo zampino, l’eleganza non è mai stata il suo forte ma la concretezza sì.

Kimmich 6,5: giganteggia a centrocampo lasciando le briciole agli avversari.

Davies 6: non gioca una partita memorabile ma tanto basta per spaventare Dumfries e annullarlo totalmente.

PEGGIORI

Mané 5,5: prestazione scialba per l’ex Liverpool.