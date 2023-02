Voti e pagelle Empoli-Napoli: Osimhen timbra ancora, gli azzurri espugnano il Castellani

Voti e pagelle Empoli-Napoli 0-2: gli azzurri vincono con un autorete di Ismajili e una rete di Osimhen. Mario Rui si fa espellere nella ripresa.

Il Napoli è ospite dell’Empoli nell’anticipo della ventiquattresima giornata di Serie A. Agli Azzurri basta solamente il primo tempo per mettere un’importantissima ipoteca sul risultato. Non passano neanche pochi minuti dal fischio iniziale che il Napoli va già in vantaggio. Azione pericolosa in area, non ci arriva nessun giocatore azzurro ma solo Ismajli che la butta dentro la sua porta, regalando il vantaggio alla squadra di Luciano Spalletti.

Gli ospiti continuano a macinare campo e a creare tantissime occasioni da rete. L’attacco del Napoli sembra sempre più produttivo che mai, merito anche di un fantastico Osimhen. La voglia di segnare è tanta ed il nigeriano non deve aspettare tanto per soddisfarla perché è proprio lui che realizza il raddoppio con un tap-in vincente.

L’Empoli sembra completamente in bambola, anche se cresce nel secondo tempo ma ormai la partita sembra essere congelata. Il Napoli è tranquillo ma c’è un episodio che comunque avrebbe potuto cambiare le sorti della partita. Mario Rui reagisce male su una giocata di Caputo , sferrando un calcio. Per l’arbitro è rosso diretto ed il Napoli gioca in 10 per quasi tutto il secondo tempo.

Il portoghese inguaia la propria squadra che, nei match delicati contro Lazio e Atalanta, dovrà far a meno del proprio laterale. Empoli coraggioso ma non ha potuto nulla contro l’arrembante Napoli che espugna anche il Castellani.

Pagelle Empoli

Peggiori

Luperto 4,5

Marcare Osimhen non è di certo una cosa semplicissima. L’ex Napoli cerca di contenerlo ma il nigeriano è davvero indomabile. Arriva sempre in ritardo su ogni pallone e non riesce a contenere l’attacco azzurro. Un pomeriggio davvero terribile per il difensore.

Ismajli 5

Molto sfortunato in occasione dell’autorete che ha sbloccato il match per il Napoli. Da lì in poi totale confusione con il giocatore che non è mai stato preciso del tutto. Questo ha condizionato tutta la sua partita anche nella ripresa.

Ebuehi 5

Kvara riesce a superarlo tutte le volte e il difensore sembra quasi timido quando il georgiano attacca in profondità. Poco lucido quando deve spingere e non riesce mai a dire il giusto mordente e ad essere corretto nelle uscite.

Migliori

Vicario 6

Con le sue parate ha evitato una goleada. Sempre pronto e reattivo nel contrastare l’intero reparto. Ci mette un guantone anche su quello che sarebbe potuto essere un 3-0 con Osimhen che doveva solamente insaccare in porta. Nega la gioia del primo gol in azzurro anche a Gaetano nel finale.

Parisi 6

Sicuramente è stato il giocatore più produttivo e pericoloso della squadra di Paolo Zanetti. Giovane promettente che mostra, ad ogni partita, tutte le sue abilità sulla fascia. Cross sempre molto buoni anche se gli attaccanti non li sfruttano a dovere. Abile anche nel contrastare la velocità di Lozano.

Pagelle Napoli

Peggiori

Mario Rui 4,5

Rovina una serata che era stata perfetta per lui visto che era stato l’autore di giocate davvero ottime. Reagisce davvero in maniera molto immatura su un fallo di Caputo, sferrandogli un calcio. L’arbitro va a rivedere al VAR ma non c’è dubbio: è rosso diretto. Perderà almeno due giornate.

Migliori

Osimhen 8

Ormai non è più una novità. Gol numero diciannove in campionato e sempre più in cima alla classifica marcatori. Incontenibile, non si accontenta mai e si avventa su ogni pallone. Vicario teme il suo pressing asfissiante e deve fare molta attenzione nel rimettere. Bravissimo anche nel costringere Henderson al fallo, e all’ammonizione, perché è l’unica maniera di placare un giocatore di quella portata.

Lobotka 7,5

Un vero e proprio generale del centrocampo azzurro. Baldanzi cerca di marcarlo ma lui riesce sempre a liberarsi. Per lui ogni giocata sembra essere facile, come quella che innesca Osimhen in occasione della rete del raddoppio. Qualunque sia la fase, difensiva od offensiva, lui c’è.

Rrahmani 7

Un monumentò difensivo. Riesce a fermare tante occasioni dell’Empoli che sarebbero potute essere pericolose per Meret. Piccoli non riesce a passare con la palla perché il kosovaro riesce a contrastarlo. Non fa magie ma è super efficace.