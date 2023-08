Voti a pagelle Frosinone-Napoli 1-3 : che pasticcio Cajute ma ci pensa Osimhen

Voti e pagelle Frosinone-Napoli 1-3: gli azzurri vincono con la rete di Politano e la doppietta di Osimhen. I ciociari si illudono con il rigore di Harroui.

Inizio davvero in salita per il Napoli. Un fallo di Cajuste in area ed è calcio di rigore per i padroni di casa. Dal dischetto Harroui non sbaglia e porta in vantaggio i suoi. Il Napoli non ci sta e si fa subito sentire. Gli azzurri creano tante occasioni.

Passano circa venti minuti ed il Napoli si fa vedere nella area di rigore avversaria e Politano la insacca in rete su assist di Osimhen. Gli ospiti pareggiano subito e si ritorna in partita. La voglia c’è ed il Napoli trova anche la rete del vantaggio ma viene annullata per fuorigioco di Cajuste.

Non ci si perde d’animo e a risolvere la situazione è sempre lui: il capocannoniere della Serie A, Victor Osimhen, che con un razzo la metta sotto l’incrocio della porta e regala il vantaggio. Nella ripresa l’intensità degli azzurri è la stessa e il nigeriano trova anche la doppietta personale.

Vittoria più che convincente del nuovo Napoli di Rudi Garcia contro un Frosinone combattivo ma che nulla ha potuto contro la potenza del Napoli.

Pagelle Frosinone

Migliori

Harroui 6

Freddo e glaciale contro Meret durante il calcio di rigore e lo spiazza completamente. Bravo nel proporsi continuamente con le sue giocate.

Peggiori

Turati 5

Il portiere non è stato irresistibile sulla conclusione di Politano, poteva fare molto di più. Niente, invece, davanti allo strapotere di Osimhen nelle due reti.

Galli 5

Partita troppo nervosa per il giocatore del Frosinone: sempre in ritardo e si becca anche un ammonizione per un fallo che si poteva evitare.

Pagelle Napoli

Migliori

Osimhen 8

Quando il gioco si fa dura, c’è sempre Osimhen che la risolve. Si era messo male per il Napoli ma lui è riuscito a ribaltare la situazione. Il gol del vantaggio va da una sua sassata. Subito per lui una doppietta.

Di Lorenzo 7,5

Anche il capitano è una garanzia per Rudi Garcia (c’è anche la rima). Grande partita di sacrificio per Di Lorenzo che sulla fascia faceva ciò che voleva. L’assist che serve il solito Osimhen è pura magia. Spinge tanto e non si fa mai trovare impreparato.

Politano 7

Ha una chance da titolare e non la sfrutta. Molto agile nel trovarsi al momento giusto e ad insaccare in rete, merito anche della parata non perfetta di Turati. Che attaccante che ha Rudi Garcia.

Peggiori

Cajuste 4

Non si vuole sentenziare ma l’esordio dello svedese è assolutamente da dimenticare: fallo in area, ammonizione e posizione irregolare alla rete di Raspadori. C’è tanto da lavorare e il ragazzo deve ancora adattarsi al ritmo del calcio italiano.

Lobotka 5

Fa strano vederlo tra i peggiori ma lo sloveno è lontano parente di quello visto lo scorso anno. Troppi palloni persi e spesso anche in ritardo. C’è da recuperare lo smalto e la capacità dello scorso anno.