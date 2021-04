Volleymercato: Ortolani lascia Perugia. Stufi a Cuneo

Il volleymercato continua a mostrare grande fermento. Serena Ortolani lascia Perugia dopo l’approdo di Valentina Diouf. Cuneo si cautela con l’ingaggio di Stufi.

Continuano a delinearsi i sestetti per la prossima stagione di pallavolo. Il volleymercato femminile ha portato oggi in dote altri due annunci importanti: Federica Stufi, due anni e la fascia da capitana di Casalmaggiore, è passata alla Bosca San Bernardo Cuneo, che sta cercando di ricostruire il proprio reparto centrali in vista delle possibili partenze di Candi e Zakchaiou:

“Sono davvero carica ed entusiasta per questa avventura con la maglia della Bosca S.Bernardo Cuneo. Arrivo in una piazza e in una società di cui ho sempre sentito parlare bene e che da avversaria mi ha sempre fatto un’ottima impressione“. Ha dichiarato la centrale rilasciando le proprie prime impressioni a caldo. Coach Pistola avrà così a disposizione una gioicatrice d’assoluta esperienza, con alle spalle la vittoria di una Champions e una Coppa Italia nel roster di Novara, stagione 2018-19.

Dice addio a Perugia Serena Ortolani: l’ex opposta azzurra, che quest’anno ha avuto l’opportunità di tornare a lavorare al fianco del marito Davide Mazzanti, lascia le umbre che hanno appena annunciato l’acquisto di Valentina Diouf: “Lo staff della Bartoccini Fortinfissi Perugia, saluta e ringrazia l’opposta Serena Ortolani per l’impegno profuso e la professionalità dimostrata in questa stagione appena conclusa – si legge nella nota diramata dalla società perugina – Con i suoi 324 punti messi a referto, il primato di miglior realizzatrice in “maglietta nera” di questa stagione. Da tutta la dirigenza e lo staff, i migliori auguri di un futuro raggiante per i suoi progetti privati e professionali”

Migliori Bookmakers AAMS