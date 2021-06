Volleymercato maschile: Modena annuncia Leal. Milano Jaeschke

Annunci importanti per ciò che riguarda il volleymercato maschile. Milano e Modena inseriscono due innesti di spessore in posto 4.

Grandi notizie per ciò che riguarda il volleymercato maschile: sia la Powervolley Milano che la Leo Shoes Modena hanno messo a segno due grandi colpi in attacco. I lombardi si sono assicurati le prestazioni dello statunitense Thomas Jaeschke, nelle ultime quattro stagioni in forza alla Blue Volley Verona. Modena, dal canto suo, si è regalata l’ennesimo colpaccio prelevando Yoandy Leal da Civitanova.

Lo schiacciatore statunitense, attualmente impegnato nella VNL con la sua nazionale, aggiunge centimetri importanti (ben 198) al roster di coach Piazza. Giocatore dalla fisicità importante, Jaeschke ha subito negli ultimi anni un paio di gravi infortuni che ne hanno rallentato la carriera e non gli hanno permesso di esprimere tutto il suo potenziale. Ora raggiunge una squadra che ha la sua stessa voglia di riscatto dopo una stagione passata in ombra. Farà reparto con il nipponico Ishikawa, tra le sorprese più liete dell’ultimo campionato.

Per quanto riguarda Leal, invece, va ad arricchire ulteriormente la già faraonica campagna acquisti messa in piedi dalla presidentessa Pedrini. Il forte schiacciatore cubano ha sottoscritto un contratto triennale con i “canarini” e farà parte di un roster profondamente rivoluzionato, che avrà il chiaro obiettivo di puntare allo Scudetto. Farà coppia con lui un certo Earvin N’Gapeth, mentre entrambi saranno supportati da una diagonale di alto profilo: Bruno-Abdel-Aziz. I tifosi emiliani si lustrano gli occhi davanti al loro nuovo giocattolo, e già pregustano gli esiti di una stagione che si preannuncia trionfale.

