Volleymercato femminile: che colpi in casa Vallefoglia! Monza ufficializza Mihajlovic

Gli ultimi aggiornamenti dal volleymercato femminile, dove la società del presidente Angeli si sta rendendo protagonista con colpi di grande esperienza e classe. Monza ufficializza l’arrivo di Mihajlovic.

È una Vallefoglia “mega” quella che sta nascendo dal volleymercato di A1. La società del presidente Angeli, neopromossa in massima serie, sta mettendo un organico di prim’ordine a disposizione di coach Bonafede. La settimana scorsa erano arrivati gli annunci di Kosheleva e Newcombe, ambedue al ritorno nel campionato italiano.

Kosheleva, campionessa del mondo con la Russia nel 2010, ha vissuto una breve esperienza con la maglia della Savino del Bene, prima di emigrare in Cina al Guangdong Hengda, e arricchire ulteriormente il suo grande bagaglio di esperienze professionali. Ora torna in Italia, per confrontarsi con il miglior campionato al mondo:

“Si tratta di una atleta che non ha bisogno di presentazioni – esordisce coach Bonafede nel commentare l’acquisto – un nome di livello assoluto, che dà il senso del percorso che abbiamo avviato. Il fatto che abbia accettato di sposare il nostro progetto ci onora: siamo una neopromossa, e abbiamo bisogno di atlete che arrivino con l’entusiasmo giusto e che capiscano lo spirito con il quale vogliamo lavorare assieme. Siamo gente seria, evidentemente questo è stato colto anche dalla giocatrice“.

L’alltro arrivo in posto 4 risponde al nome di Sonja Newcombe, schiacciatrice americana classe ’88, con un passato a Legnano. Anche lei nazionale, anche lei con un curriculum da far invidia, avendo giocato in diversi campionati prestigiosi tra Francia, Italia, Turchia, Cina e Brasile:

“Arriva una giocatrice che ci darà grande equilibrio – chiosa Bonafede – Sonja è un’atleta che ha grande esperienza in fondamentali come la ricezione e la difesa. Abbiamo scelto lei perché, per le sue caratteristiche tecniche, pensiamo si possa integrare perfettamente con Kosheleva”.

E se l’arrivo di Jordan Thompson dall’Ecza rimane, per ora, solo una voce, è realtà l’acquisto di Kenia Carcaces, anche lei schiacciatrice, che si è fatta apprezzare in questi anni con le maglie di Casalmaggiore e Perugia dove, all’occorrenza, ha svolto anche compiti da opposta:

“Arriva una giocatrice che ci darà una grossa mano in termini di esperienza e duttilità – commenta Bonafede che già pregusta il suo attacco pieno di stelle – Conosce bene il campionato italiano, avendo già giocato in A1 da diversi anni. Siamo contentissimi che abbia accettato la nostra proposta nonostante ne avesse numerose altre dall’estero. Benvenuta, Kenia!“.

Monza annuncia Mihajlovic

L’annuncio della settimana arriva però dalla Saugella Monza, che dopo mesi ha formalizzato l’accordo con Brankica Mihajlovic. La fuoriclasse serba, ex Fener, arriva in Italia per arricchire ulteriormente il tasso tecnico del nostro campionato, e va a prendere il posto della partente Hanna Orthmann (direzione Scandicci):

“Sono felicissima della scelta che ho fatto e non vedo l’ora di venire a Monza per fare parte di questo grande Club – ha detto la serba campione d’Europa, del mondo e vicecampionessa olimpica – Sono pronta a dare il massimo per raggiungere grandi traguardi in uno dei campionati più belli del mondo. Per me è sempre stato un sogno venire a giocare in Italia. Ho visto Monza giocare la passata stagione: ha espresso una grande pallavolo sia in Italia che in CEV Cup, ma soprattutto si è percepita una grande amalgama di gruppo, sia in campo che fuori, anche tra lo staff e le atlete, motivo per cui sono davvero molto contenta di entrare a far parte di questo club, che tra l’altro vanta dei tifosi molto calorosi.

Punto a crescere e migliorare ogni giorno – afferma facendo professione d’umiltà – sia come giocatrice che come persona e penso che questa sarà una grande esperienza, il cui obiettivo è certamente arrivare più in fondo possibile in tutte le competizioni, visto che potremo contare su un fantastico gruppo di giocatrici. Possiamo quindi sognare qualcosa di grande. Dovremo solo cercare di dare il massimo sia in allenamento che in partita ed i risultati arriveranno. Come ho già detto sono super motivata, voglio anche imparare l’italiano e spero che la squadra possa aiutarmi in questo. Mi auguro che insieme potremo raggiungere obiettivi importanti. Arrivare a giocare le finali e vincere i titoli che contano“.

